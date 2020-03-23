Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЖаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Жаров с 1999 по 2004 год работал пресс-секретарем Минздрава РФ. В 2004-2006 годах был помощником, а затем пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова, с 2006 по 2007 работал в должности замгендиректора ВГТРК. В 2008 году занимал пост замглавы Минкомсвязи РФ.
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с чего всё началось

Источники сообщили о скорой отставке главы Роскомнадзора

Глава Роскомнадзора Александр Жаров возглавит "Газпром-медиа" уже в начале этой недели, его место в надзорном ведомстве, как ожидается, займет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.
Интерфакс06:48

Подробнее о событии

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Интерфакс14:00

СМИ: глава Роскомнадзора уйдет в отставку на этой неделе

ТК Звезда09:43

Интерфакс: глава Роскомнадзора уйдет в отставку уже на этой неделе

URA.Ru06:46

СМИ: Глава Роскомнадзора ушел в отставку

Росбалт07:18

СМИ: Жаров меняет Роскомнадзор на «Газпром-медиа»

Национальная служба новостей07:15

Руководитель Роскомнадзора возглавит «Газпром-медиа»

Профиль07:14

«Интерфакс»: вместо Жарова Роскомнадзор возглавит Липов из АП

Коммерсантъ07:50
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Радио Зенит 05:06
Шоу-бизнес

Лариса Долина лечится от бессонницы боярышником и валерианой

Основной причиной бессонницы Лариса Долина называет насыщенный трудовой график, из-за которого не может полноценно отдыхать.
Дни24 21 марта в 12:17
Шоу-бизнес

Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.
РИА Новости 14:38
Общество

«Нарастание домашнего насилия неизбежно»: к чему приведет самоизоляция

"Газета.Ru" поговорила с директором центра по предотвращению насилия "Анна" Мариной Писклаковой-Паркер о том, как же сейчас обстоят дела с домашним абьюзментом в России.
Газета.Ru 15:47
Политика

Четырнадцатый российский военный самолет отправился в Италию

Газета.Ru 13:06
Происшествия

В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП

Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 08:05
Футбол

Карпин, Месси и Буффон помогут ФИФА и ВОЗ в борьбе с коронавирусом

ФИФА и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с коронавирусом объявили о старте информационной кампании при участии всемирно известных футболистов.
Sport24.ru 13:24
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс 13:22
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Энергетика

Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны

Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
News.ru 05:47
Происшествия

Новорожденную девочку украли из роддома в Йошкар-Оле

Новорожденная девочка исчезла из роддома в Йошкар-Оле.
Газета.Ru 09:59
Общество

Новый симптом коронавируса обнаружили британские отоларингологи

Специалисты Британской ассоциации отоларингологов раскрыли новый симптом коронавирусной инфекции.
Live24 05:52
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Политика

Зеленский перенес весенний призыв в армию

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение перенести весенний призыв на срочную службу в армии.
Вести.Ru 15:01
Футбол

УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщает, что руководство организации приняло решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 14:03
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ 14:00
Происшествия

Уволена приехавшая с коронавирусом в Россию врач

Главного врача-инфекциониста Ставропольского края уволили за нарушение карантина по коронавирусу после поездки в Испанию.
Lenta.ru 11:55
Политика

Зеленский обвинил украинскую оппозицию в «мародерстве» на фоне эпидемии коронавируса

Украинский лидер выступил с очередным обращением к гражданам Украины в связи с эпидемией коронавируса в стране.
ФАН 14:09
Шоу-бизнес

Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой

Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Дни24 10:11
Шоу-бизнес

Том Хэнкс рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

News.ru 01:39
Армия и оружие

Шойгу объяснил выбор места для главного храма Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил выбор места для строительства главного храма Вооруженных сил страны.
Lenta.ru вчера в 19:40
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
РИА Новости 06:09
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

В России появятся новые дорожные камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.
Автоновости дня 01:45
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса усиливается. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Известия 13:14
Спорт

Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
Газета.Ru 15:22
Наука

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Как измерить размер атома, как найти опухоль по «звуку» и кто пополнил печальный список Красной книги России, расскажет дайджест лучших новостей дня от Indicator.Ru.
Индикатор 15:42
Общество

Протоиерей РПЦ пришел на проповедь в противогазе

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев пришел на проповедь в противогазе, пародируя людей, надевающих маски на фоне пандемии кронавируса.
Дождь 05:35
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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