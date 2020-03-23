Политика
ИнтерфаксЖаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Жаров с 1999 по 2004 год работал пресс-секретарем Минздрава РФ. В 2004-2006 годах был помощником, а затем пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова, с 2006 по 2007 работал в должности замгендиректора ВГТРК. В 2008 году занимал пост замглавы Минкомсвязи РФ.
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с чего всё началось
Глава Роскомнадзора Александр Жаров возглавит "Газпром-медиа" уже в начале этой недели, его место в надзорном ведомстве, как ожидается, займет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.Интерфакс06:48
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