Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЖаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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с чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора, говорится
 в опубликованном на сайте правительства распоряжении.
Ведомости13:56

Подробнее о событии

В Минкомсвязи признали Жарова большим авторитетом в отрасли IT и массовых коммуникаций

ТАСС15:51

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от должности

Эхо Москвы13:52

Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора

РБК13:57

Мишустин освободил Жарова от должности руководителя Роскомнадзора

Ведомости13:56

Мишустин уволил Жарова с должности главы Роскомнадзора

Rambler News Service13:54

Жарова сняли с поста главы Роскомнадзора

РИА Новости13:52

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Интерфакс14:00
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Здоровье

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Газета.Ru 19:42
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:18
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

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РИА Новости 21:09
ЖКХ

Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс 03:49
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 15:15
Технологии

Microsoft лишила Windows 10 антивируса

Недавнее обновление, которое компания Microsoft выпустила для того чтобы исправить ошибки прошлого апдейта в Windows 10, вновь приподнесло пользователям «приятный» подарок.
Live24 07:21
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета 10:29
Авто

Как изменились цены на новые автомобили в России в марте

Цены на легковые автомобили в России ожидаемо растут, причем ситуация кардинально изменилась уже в этом месяце.
SpeedMe 08:30
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Экономика

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике.
RT на русском 13:35
Политика

Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
News.ru 18:26
Общество

В России зарегистрировали еще 61 случай заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 61 новый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 08:49
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия 21:55
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости 22:14
Гаджеты

Xiaomi возродит флагманский смартфон Mi 6

Китайская компания Xiaomi планирует выпустить обновленную версию смартфона Mi 6, официальная презентация которого состоялась еще три года тому назад.
NewInform 08:59
Культура

Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета

Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Актуальные Новости вчера в 21:02
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Сегодня День Рождения отмечает экс-тренер тульского «Арсенала»

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Шоу-бизнес

Мадонна записала видео о коронавирусе, лежа в ванне

Американская певица Мадонна опубликовала на свой странице в Instagram видео.
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Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 06:20
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Известия 14:13
Политика

В Италию прибыл последний российский военный самолет

В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
РИА Новости 18:15
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении у него ребенка

РБК 20:34
Финансы

Питер Брандт: биткоин подешевеет еще как минимум на 50%

Курс биткоина может упасть до $2600, возможно, ниже, считает трейдер Питер Брандт.
РБК 06:05
Армия и оружие

Передвижение колонны американских военных заблокировали в Сирии

Колонну военнослужащих армии США заблокировали местные жители и сирийская армия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, 23 марта сообщает агенство SANA.
Красная весна 10:27
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
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Футбол

Защитник «Ливерпуля» выбрал между Месси и Роналду

Футболист английской команды отметил, что его любимым клубом после "Ливерпуля" является "Барселона", а между двумя именитыми футболистами выбрал капитана каталонцев Месси.
Газета.Ru 19:35
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Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус

UfacityNews.ru 18:50
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Компания DFI представила компьютер GHF51 с процессором AMD Ryzen

Встроенный процессор AMD Ryzen серии R1000 с энергопотреблением до 12 Вт. Компания DFI планирует выпустить GHF51 в третьем квартале 2020 года.
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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