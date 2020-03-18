с чего всё началось

Энергетика Грядущий крах нефтяной империи Персидского залива Нынешняя ценовая война на рынках нефти лишь приблизит час расплаты для стран Персидского залива с их неустойчивым характером.

Общество В Великобритании объявили всеобщий карантин Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

Политика В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Авто Названа дата начала продаж минивэна Volkswagen Viloran Фото: Volkswagen Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж своего нового большого минивэна под названием Viloran.

Футбол ФК «Сочи» хочет оставить Кокорина у себя Футбольный клуб "Сочи", выступающий в Российской премьер-лиге, по окончании сроков аренды намерен предложить нападающему Александру Кокорину полноценный контракт.

Экономика Цена золота показала самый высокий дневной рост в истории Ослабление доллара и, соответственно, рост цен на золото вызвало заявление Федрезерва о том, что он не будет ограничивать программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется.

Здоровье Шесть больниц Петербурга приостановили плановую госпитализацию Шесть петербургских больниц приостановили плановую госпитализацию по причине роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также из-за мер по нераспространению коронавирусной инфекции.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Происшествия Россиянина с коронавирусом госпитализировали на Кубе Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента эпидемиологии Минздрава Кубы Франсиско Дурана Гарсию, 45-летний россиянин прилетел на Остров Свободы 12 марта из Парижа, а 21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом.