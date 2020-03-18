Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЖаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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с чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора, говорится
 в опубликованном на сайте правительства распоряжении.
Ведомости13:56

Подробнее о событии

В Минкомсвязи признали Жарова большим авторитетом в отрасли IT и массовых коммуникаций

ТАСС15:51

Мишустин уволил Жарова с должности главы Роскомнадзора

Rambler News Service13:54

Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора

РБК13:57

Мишустин освободил Жарова от должности руководителя Роскомнадзора

Ведомости13:56

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Интерфакс14:00

Жарова сняли с поста главы Роскомнадзора

РИА Новости13:52

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от должности

Эхо Москвы13:52
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Футбол

Наставник «Олимпиакоса» может возглавить «Локомотив»

Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш может возглавить московской "Локомотив", сообщает Calciomercato.
Газета.Ru 18:35
Космос

Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Lenta.ru вчера в 08:02
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru 18:27
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка

Lenta.ru 15:59
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Общество

В Москве изменили постановку диагноза «коронавирус»

В Москве перестанут перенаправлять положительные пробы на коронавирус на подтверждение, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
Московский Комсомолец 03:48
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Политика

Захарова ответила на слова Bild о Лаврове непечатной цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова немецкого журналиста Джулиана Репке о министре иностранных дел Сергее Лаврове непечатной цитатой своего руководителя.
ФАН вчера в 19:41
Армия и оружие

Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса

Как сообщает РИА Новости, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех мировых конфликтах на фоне глобальной угрозы коронавируса.
Военное дело 13:05
Авто

УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Автоновости дня вчера в 11:05
Культура

Выставка «От Дюрера до Матисса» в Пушкинском открылась в прямом эфире

РИА Новости 14:32
Автоспорт

Formula 1 заменила реальные гонки виртуальными

Победителем первого виртуального этапа Formula 1 стал Гуаньюй Чжоу — тест-пилот команды Renault, также выступающий в гонках Formula 2. Вторую позицию занял резервный пилот Mercedes Стоффель Вандорн, а третью — Филипп Энг на Red Bull.
Naked Science 12:06
Общество

Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система

Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
Ведомости 14:09
Общество

На Украине зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом

Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на Украине за последние сутки, заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
РИА Новости 17:49
Музыка

Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

Evo-rus.com 09:34
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс 13:22
Общество

Число погибших за сутки от коронавируса в Италии начало снижаться

На 22 марта в Италии был зафиксирован 651 летальный исход от коронавируса — это значительно меньше, чем накануне, когда количество жертв составило свыше 800 человек.
Life.ru вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Том Хэнкс рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

News.ru 01:39
Армия и оружие

В Европе создадут «ответ» российскому танку «Армата»

Некоторые эксперты называют его «европейским ответом» российской «Армате».
Военное дело вчера в 07:14
Авто

Genesis обновил комплектации седана Genesis G90

Компания Genesis обновила комплектации флагманского седана Genesis G90 2021 модельного года.
Автоновости дня 06:13
Игры

В DOOM Eternal можно поиграть в DOOM и DOOM 2

Live24 21 марта в 05:51
Спорт

Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
Газета.Ru 15:22
Экономика

Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств

Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, предложила премьеру Михаилу Мишустину принять экстренные меры поддержки отрасли, чтобы избежать «надвигающегося коллапса пассажирских и грузовых авиаперевозок» из-за пандемии коронавируса.
Ведомости 12:45
Экономика

В Союзе сахаропроизводителей России отметили снижение спроса на сахар

В Союзе сахаропроизводителей России фиксируют снижение спроса на сахар на внутреннем рынке.
RT на русском 17:52
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 41 тысячу

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 41 тысячу, увеличившись за сутки почти на 8,5 тысячи, следует из данных служб здравоохранения.
Интерфакс 16:53
Общество

Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Известия 16:59
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Ореанда-Новости 14:20
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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