Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЖаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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с чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора, говорится
 в опубликованном на сайте правительства распоряжении.
Ведомостивчера в 13:56

Подробнее о событии

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Интерфаксвчера в 14:00

Мишустин уволил Жарова с должности главы Роскомнадзора

Rambler News Serviceвчера в 13:54

Мишустин освободил Жарова от должности руководителя Роскомнадзора

Ведомостивчера в 13:56

Биография Александра Жарова

ТАССвчера в 15:06

Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора

РБКвчера в 13:57

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от должности

Эхо Москвывчера в 13:52

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Национальная служба новостейвчера в 13:59
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Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Общество

Необычный антициклон изменит погоду в центральной России

Необычный антициклон изменит погоду в европейской части России, предупреждают синоптики.
Рифей-Пермь вчера в 02:09
Политика

Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Ведомости 02:15
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса

Российская газета вчера в 10:40
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости вчера в 02:53
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета вчера в 06:23
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
RT на русском 02:22
Энергетика

Белоруссия получила скидку на российскую нефть

Минск сэкономит $3 с тонны Москва и Минск на фоне распада сделки ОПЕК+ и ужесточившейся конкуренции за рынки сбыта нефти смогли договориться об условиях поставок сырья на белорусские НПЗ.
Коммерсантъ вчера в 14:17
Общество

Российские банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса

Райффайзенбанк вводит для сотрудников график работы с непересекающимися сменами.
Говорит Москва 00:22
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписано 70 человек за сутки

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке в Новой Москве выписаны 70 человек, сообщил главный врач больницы №40 Денис Проценко.
Коммерсантъ 02:19
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Наука

Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году

В статье говорится о том, что американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили у подковообразных летучих мышей в Китае вирус и создали новы вид, скрестив его с атипичной пневмонией.
КП - Пермь вчера в 08:31
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Политика

Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
Интерфакс 02:13
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru 22 марта в 08:48
Шоу-бизнес

Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой

Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Дни24 вчера в 10:11
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Происшествия

Экс-чиновника в Башкирии обвиняют в превышении полномочий

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.
REGNUM 02:17
Происшествия

69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке

В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Известия 01:31
Общество

В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
Югополис 22 марта в 09:49
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Гаджеты

Стартовали продажи дорогущего Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition

iXBT.com вчера в 22:45
Технологии

Структура Сбербанка и Cognitive Technologies создала полигон для беспилотной сельхозтехники

Коммерсантъ 01:00
Политика

СКР возбудил уголовное дело против Чубарова

«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 10:52
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Происшествия

В Кузбассе выздоровел первый пациент с коронавирусом

Кемерово, 24 марта 2020, 07:24 — REGNUM Оперштаб Кемеровской области сообщил о выздоровлении первого пациента с коронавирусом.
REGNUM 00:24
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Ореанда-Новости вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 22 марта в 05:03
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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