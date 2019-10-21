Власти России при регулировании сетевого пространства намерены перейти от мер по блокировке к применению штрафов к нарушителям в области интернета. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров.

с чего всё началось

Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне. Господин Жаров уточнил, что штрафы будут крупными, но точную сумму не назвал.

Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки

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