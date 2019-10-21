Общество
КоммерсантъЖаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки
Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне. Господин Жаров уточнил, что штрафы будут крупными, но точную сумму не назвал.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
Власти России при регулировании сетевого пространства намерены перейти от мер по блокировке к применению штрафов к нарушителям в области интернета. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров.ТАСС02:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
Эксгумация и перезахоронение останков Франко пройдет 24 октября
"В четверг, 24 октября, в 10.30 утра правительство Испании начнет эксгумацию останков диктатора Франциско Франко из базилики Долины Павших в соответствии с законом об исторической памяти от 2007 года", - говорится в заявлении правительства.
Авто
Toyota начала продажи своего самого дешевого кроссовера
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Армия и оружие
Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии
Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Происшествия
В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы
Политика
Лавров: Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году
Экономика
Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях
О возможных сокращениях персонала в новом году заявили 9% респондентов. При этом 62% компаний спрогнозировало расширение штата сотрудников.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
Политика
В порт Одессы прибыли американские катера Island
Напомним, ранее США продали Украине два списанных катера, которые войдут в состав ВМС Украины под именами Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Экономика
Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы
Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Политика
Американский сенатор предложил наказать Россию из-за решения Трампа
Американский сенатор-демократ Боб Менендес предложил ввести санкции против России и Турции после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.
Экономика
Зарплата в Алтайском крае снижается второй месяц подряд
Средняя номинальная зарплата в Алтайском крае упала на 3,2% по итогам августа и составила 27 077 рублей.
Общество
Фридман прибыл на допрос в испанский суд по делу Zed WorldWide
Предприниматель Михаил Фридман прибыл в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов в Мадриде.
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат
Картина "Малефисента: Владычица тьмы" заняла лидирующие позиции в российском прокате. Лента заработала 713,5 млн руб. за минувший уик-энд.
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Политика
Путин с Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Общество