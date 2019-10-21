Общество

КоммерсантъКоммерсантъЖаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки

Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне. Господин Жаров уточнил, что штрафы будут крупными, но точную сумму не назвал.
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с чего всё началось

Жаров заявил, что Россия перейдет от мер блокировки к штрафованию нарушителей в интернете

Власти России при регулировании сетевого пространства намерены перейти от мер по блокировке к применению штрафов к нарушителям в области интернета. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров.
ТАСС02:14

Подробнее о событии

В России изменятся методы наказания для нарушителей в интернете

Московский Комсомолец05:05

Роскомнадзор нашел замену блокировкам в Сети

Телеканал 360°03:04

Роскомнадзор перейдет от блокировок к серьезным штрафам

Lenta.ru03:36

Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки

Коммерсантъ03:04

Роскомнадзор нашел альтернативу блокировкам в интернете

Эхо Москвы04:01

Роскомнадзор решил заменить блокировки серьёзными штрафами

News.ru02:59

Жаров заявил, что Россия перейдет от мер блокировки к штрафованию нарушителей в интернете

ТАСС02:14
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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