Власти России при регулировании сетевого пространства намерены перейти от мер по блокировке к применению штрафов к нарушителям в области интернета. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров.

с чего всё началось

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками. По словам руководителя надзорного органа, этот метод является "более цивилизованным и эффективным".

Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок

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