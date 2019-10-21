Общество
Газета.RuЖаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками. По словам руководителя надзорного органа, этот метод является "более цивилизованным и эффективным".
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с чего всё началось
Власти России при регулировании сетевого пространства намерены перейти от мер по блокировке к применению штрафов к нарушителям в области интернета. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров.ТАСС06:14
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