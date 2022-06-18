ТАССЖаров сообщил о возможности сокращения в России количества телеканалов в 2023 годуНекоторые небольшие эфирные телеканалы могут уйти из традиционного вещания на фоне проблем с рекламными доходами.ТАСС«Никаких революций в 2022 году не жду, а вот на горизонте второго полугодия 2023 года ландшафт может поменяться за счет уменьшения каналов», — сказал Жаров.NewInformПетербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 15 по 18 июня.ТАССВ рамках мероприятия также прошли форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week.ТАССЧитать далееСвернутьDixiNewsDixiNewsПрофильКомсомольская правдаАктуальные НовостиВечерняя МоскваMASHГазета.RuНародные новостиЯмал-МедиаФАНAmur.lifeNeva.TodayИА Красная ВеснаТелеканал 360°Подробнее о событииГендиректор «Газпром-медиа»: число телеканалов в РФ может сократиться из-за проблем с рекламойГазета.Ru18:35Жаров сообщил о возможности сокращения в России количества телеканалов в 2023 годуТАСС18:04Самое цитируемоеЖаров предрек сокращение числа эфирных телеканалов в России в 2023 годуТелеканал 360°18:53Глава «Газпром-медиа» Жаров сообщил о возможном сокращении числа телеканаловNews.ru18:51Жаров допустил сокращение числа телеканалов в РоссииРБК19:22Жаров: в 2023 году в России может сократиться число телеканаловМосковский Комсомолец18:32Глава «Газпром-медиа» Жаров: в России может сократиться число телеканалов в 2023 годуLenta.ru18:24Показать ещёОценить263Поделиться