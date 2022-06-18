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Жаров сообщил о возможности сокращения в России количества телеканалов в 2023 году

Некоторые небольшие эфирные телеканалы могут уйти из традиционного вещания на фоне проблем с рекламными доходами.
ТАСС
«Никаких революций в 2022 году не жду, а вот на горизонте второго полугодия 2023 года ландшафт может поменяться за счет уменьшения каналов», — сказал Жаров.
NewInform
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 15 по 18 июня.
ТАСС
В рамках мероприятия также прошли форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week.
ТАСС

Подробнее о событии

Гендиректор «Газпром-медиа»: число телеканалов в РФ может сократиться из-за проблем с рекламой
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Жаров сообщил о возможности сокращения в России количества телеканалов в 2023 году
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