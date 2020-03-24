Политика
ИзвестияЖаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»
Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта. Соответствующее решение принял совет директоров, оно вступает в силу со вторника.
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Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Энергетика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Здоровье
В Приморье выявлено два случая заболевания коронавирусом
В Приморье подтверждены два случая заболевания коронавирусом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Общество
ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом
Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
Вернувшийся из ОАЭ глава города в Пермском крае покинет должность
Глава города Кунгура в Пермском крае Сергей Гордеев написал заявление об уходе с должности.
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Петросян ответил на слухи о рождении ребенка
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 84
Число заболевших коронавирусом на Украине выросло с 73 до 84, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel
Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
Общество
Родители не получат больничный при переводе детей на удаленную учебу
Родители не получат больничный при переводе детей на удаленную учебу в связи с распространением коронавирусной инфекцией.
Общество
Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта
Агентство отмечает со ссылкой на опубликованное заявление Государственного комитета по делам здравоохранения региона, что в городе Ухань, являющемся административным центром провинции, эти ограничения прекратят действовать уже с 8 апреля.
Общество
Экс-президент Финляндии заразился коронавирусом
У бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари обнаружили коронавирус.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Технологии
Минкомсвязь ограничила «бесплатный интернет» сайтами на российском ПО
Какие сайты отвечают критериям Минкомсвязи В середине марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что пакет документов для реализации проекта уже подготовлен, а в список сайтов с бесплатным доступом войдут мессенджеры, социальные сети и даже сайты с доставкой еды.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов
Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Общество
В домах престарелых в Испании находят умерших от коронавируса стариков
Испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих постелях, рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Здоровье
Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19
«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
Здоровье
Травников сообщил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом
Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией усиливают в Новосибирской области.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 41 тысячу
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 41 тысячу, увеличившись за сутки почти на 8,5 тысячи, следует из данных служб здравоохранения.