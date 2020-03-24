Политика

ИзвестияИзвестияЖаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта. Соответствующее решение принял совет директоров, оно вступает в силу со вторника.
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Жаров возглавил «Газпром-Медиа Холдинг»

Авторадио02:54

Жаров возглавил холдинг «Газпром-Медиа»

RT на русском02:44

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров стал гендиректором Газпром-Медиа

Эхо Москвы03:32

Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Ведомости02:39

Жаров назначен гендиректором АО «Газпром-Медиа Холдинг»

Газета.Ru02:27

Экс-глава Роскомнадзора Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»

ТАСС02:02

Экс-глава Роскомнадзора Жаров возглавил «Газпром-Медиа»

РБК02:44
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Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа вчера в 09:44
Энергетика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Здоровье

В Приморье выявлено два случая заболевания коронавирусом

В Приморье подтверждены два случая заболевания коронавирусом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Владивосток-Новости вчера в 19:38
Общество

ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом

Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Газета.Ru 05:13
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

Вернувшийся из ОАЭ глава города в Пермском крае покинет должность

Глава города Кунгура в Пермском крае Сергей Гордеев написал заявление об уходе с должности.
Коммерсантъ 05:24
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
REGNUM 01:19
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Петросян ответил на слухи о рождении ребенка

РИА Новости вчера в 17:46
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Энергетика

Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
РИА Новости вчера в 15:00
Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 84

Число заболевших коронавирусом на Украине выросло с 73 до 84, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 04:37
Кино

Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel

Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
Родной город 02:03
Общество

Родители не получат больничный при переводе детей на удаленную учебу

Родители не получат больничный при переводе детей на удаленную учебу в связи с распространением коронавирусной инфекцией.
RZN.info 05:08
Общество

Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта

Агентство отмечает со ссылкой на опубликованное заявление Государственного комитета по делам здравоохранения региона, что в городе Ухань, являющемся административным центром провинции, эти ограничения прекратят действовать уже с 8 апреля.
Российская газета 02:13
Общество

Экс-президент Финляндии заразился коронавирусом

У бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари обнаружили коронавирус.
Компания 04:47
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
ТАСС 02:33
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Технологии

Минкомсвязь ограничила «бесплатный интернет» сайтами на российском ПО

Какие сайты отвечают критериям Минкомсвязи В середине марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что пакет документов для реализации проекта уже подготовлен, а в список сайтов с бесплатным доступом войдут мессенджеры, социальные сети и даже сайты с доставкой еды.
РБК 03:10
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Российская газета вчера в 08:44
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости вчера в 10:21
Общество

В домах престарелых в Испании находят умерших от коронавируса стариков

Испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих постелях, рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес.
РИА Новости вчера в 21:04
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.
ТАСС вчера в 02:41
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 вчера в 16:10
Здоровье

Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19

«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
РБК 00:56
Здоровье

Травников сообщил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией усиливают в Новосибирской области.
Atas.info 03:33
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 01:52
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 41 тысячу

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 41 тысячу, увеличившись за сутки почти на 8,5 тысячи, следует из данных служб здравоохранения.
Интерфакс вчера в 16:53
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия 05:04
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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