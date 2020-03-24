Политика

ВедомостиВедомостиАлександр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга. К выполнению обязанностей в новой должности Жаров приступает 24 марта. С ним заключен контракт на три года, уточняется в сообщении.
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Жаров возглавил «Газпром-Медиа Холдинг»

Авторадио02:54

Экс-глава Роскомнадзора Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»

ТАСС02:02

Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Ведомости02:39

Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Коммерсантъ02:28

Жаров назначен гендиректором АО «Газпром-Медиа Холдинг»

Газета.Ru02:27

Экс-глава Роскомнадзора Жаров возглавил «Газпром-Медиа»

РБК02:44

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров стал гендиректором Газпром-Медиа

Эхо Москвы03:32
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Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
RT на русском 02:22
Финансы

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Ряд банков — Росбанк, Райффайзенбанк — начали повышать ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:19
Единоборства

Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что определился с местом проведения боя между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, но не стал называть его до официального утверждения.
РИА Новости 01:04
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru вчера в 04:00
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Происшествия

ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК вчера в 04:02
Общество

Илон Маск закупил более 1,2 тыс. аппаратов ИВЛ для Калифорнии

Власти штата Калифорния (США) получили более 1,2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) от владеющего компаниями Tesla и SpaceX предпринимателя Илона Маска.
ФАН 00:25
Общество

Таиланд введет чрезвычайное положение из-за коронавируса

Таиланд собирается ввести в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр и министр обороны королевства Прают Чан-Оча.
РЕН ТВ 04:02
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Газета.Ru вчера в 09:22
Политика

Жители Италии сменили флаги ЕС на российский триколор

Жители Италии выразили свою благодарность России и лично Главе государства Владимиру Путину за помощь стране в борьбе с коронавирусной инфекцией, заменив флаг Евросоюза российским триколором.
Evo-rus.com 03:49
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:27
Авто

Geely представил большой семиместный кроссовер

Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Автоновости дня вчера в 05:14
Игры

В Steam бесплатно раздают игры про Лару Крофт

С 20 марта по 24 марта пользователи Steam могут бесплатно скачать игры Tomb Raider 2013 и Lara Croft and the Temple of Osiris, вышедшая в 2014 году.
RuNews24.ru 21 марта в 14:50
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 07:41
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 05:08
Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes вчера в 10:57
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Происшествия

Воронежскую чиновницу уволили из-за скандала с детскими путевками

Ранее власти Воронежской области пообещали уволить должностных лиц управления соцзащиты в Воробьевском районе, если подтвердится информация о том, что чиновники раздавали путевки в санаторий своим сотрудникам, а не детям из малообеспеченных семей, которым они положены.
РИА Новости 03:51
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.
ВашГород.ру вчера в 22:28
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Космос

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»

ТАСС 00:53
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польские власти отказались пропустить российские Ил-76, направляющиеся в Италию, через свое воздушное пространство.
iReactor 03:57
Общество

Россельхознадзор приостановил экспорт из России гречки и других круп

В результате Россельхознадзор решил запретить вывоз круп из страны. Стоит отметить, что запрещено вывозить любой вид круп.
Электорат.Инфо вчера в 18:08
Общество

Обнаружен симптом коронавируса, который ранее оставался скрытым

Британские ученые обнаружили важный симптом коронавирусной инфекции, который до этого оставался скрытым.
Pravda.Ru вчера в 03:58
Происшествия

Тест на коронавирус оказался положительным ещё у одного челябинца

Челябинск, 23 марта 2020, 13:27 — REGNUM В Челябинской области ещё у одного гражданина оказался условно-положительным тест на коронавирус.
REGNUM вчера в 06:27
Наука

Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:48
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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