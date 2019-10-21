Общество
КоммерсантъЖаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки
Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне. Господин Жаров уточнил, что штрафы будут крупными, но точную сумму не назвал.
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с чего всё началось
Власти России при регулировании сетевого пространства намерены перейти от мер по блокировке к применению штрафов к нарушителям в области интернета. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров.ТАСС02:14
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Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
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Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru 05:36
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В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
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Происшествия
СКР завершил расследование гибели 36 горняков на шахте «Северная»
Завершено расследование дела о гибели 36 рабочих при взрыве метана на угольной шахте "Северная" в Воркуте в феврале 2016 года, дело передано в прокуратуру, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Интерфакс 06:18
Экономика
«Яндекс» подорожал после послабления от правительства
Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.
Lenta.ru 07:29
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СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге при проведении ремонтных земляных работ двое рабочих попали под обрушение грунта и погибли.
RT на русском вчера в 05:32
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия 05:25
Армия и оружие
Пакистан обстрелял индийскую часть Кашмира
Отмечается, что это не первый обстрел со стороны Пакистана, так, на прошлой неделе были убиты двое военнослужащих Индии, обстрел велся через линию контроля, которая разделяет Кашмир на индийскую и пакистанскую зоны влияния.
Журналистская правда 03:19
Экономика
В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году
Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование Headhunter сообщила, что почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году.
РИА Новости 04:10
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении
RT на русском вчера в 08:27
Армия и оружие
Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии
Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
REGNUM 01:37
Культура
Южноуралец покорил жюри шоу на ТНТ танцем в стиле «кундалини»
Алексей Акулов из Снежинска принял участие в шоу «Танцы» на ТНТ. Южноуралец рассмешил жюри своим танцем, однако прошел кастинг.
Первый областной вчера в 08:58
Единоборства
Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве
Metaratings 04:17
Происшествия
Путин поручил красноярскому губернатору обратить внимание на нужды людей
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу после ситуации с прорывом дамб в деревне Щетинкино обратить внимание на нужды людей.
Известия 07:34
Происшествия
В Энгельсе задержан мужчина, устроивший стрельбу на улице города
Следователи задержали мужчину, который, по данным следствия, устроил стрельбу прямо на улице в городе Энгельсе Саратовской области, убив одного мужчину и ранив другого.
ТАСС 06:48
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Армия и оружие
NI рассказал о новейшем российском самолете – русском убийце спутников
ПолитРоссия 04:53
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Звезда привезла наследников на курорт в Сочи. 37-летняя Наталья Водянова имеет трех детей от экс-возлюбленного Джастина Портмана.
Дни24 вчера в 13:00
Общество
Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей
Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.
Известия 06:47
Общество
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 07:10
Общество
СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
Стало известно российским СМИ, во сколько семье Анастасии Заворотнюк обходится ее лечение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:42
Экономика
В Алтайском крае снова снизилась средняя зарплата
Средняя заработная плата в Алтайском крае упала на 3,2% По актуальным данным Алтайкрастата за август, она составила 27 077 рублей.
Алтапресс 06:55
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
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Авто
Удешевление Skoda испугало её поклонников и рабочих заводов
В начале месяца Колёса.ру рассказывали о планах концерна Volkswagen по устранению конкуренции между её массовыми брендами – Seat, Skoda и, собственно, VW.
Колёса.ru 05:09
Экономика
Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы
Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
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