Общество
РБКЖаров заявил о переходе от блокировок к штрафам за нарушения в Сети
Власти России планируют перейти от мер по блокировке к применению штрафов для регулирования интернет-пространства. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й всемирной конференции по управлению интернетом в Китае, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Власти России при регулировании сетевого пространства намерены перейти от мер по блокировке к применению штрафов к нарушителям в области интернета. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров.ТАСС02:14
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