Власти России при регулировании сетевого пространства намерены перейти от мер по блокировке к применению штрафов к нарушителям в области интернета. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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Власти России планируют перейти от мер по блокировке к применению штрафов для регулирования интернет-пространства. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й всемирной конференции по управлению интернетом в Китае, передает ТАСС.

Жаров заявил о переходе от блокировок к штрафам за нарушения в Сети

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