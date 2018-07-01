Политика

ИноСМИИноСМИЖэньминь жибао (Китай): необдуманные действия американских политиков обостряют противоречия между КНР и США (Жэньминь жибао)

1 фото
Китайские дипломатические представительства в США прикладывают усилия для взаимного понимания и дружбы между странами, Китай также предоставляет удобства для американских структур и работников в КНР.
Читать в источнике
Комментировать
Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

RT на русском 22 июля в 06:23
217
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое

При покупке мороженого Роскачество советует обращать внимание на то, чтобы упаковка не была покрыта кристалликами льда или деформирована, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:28
2
Политика

Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора

Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
4,3K
Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости вчера в 14:02
475
Экономика

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
93
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
896
Политика

Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас «трудные времена» из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
125
Игры

Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре

Деловое.ТВ вчера в 14:21
Кино

В Минкультуры РФ анонсировали открытие кинотеатров без показа драм

Российские кинотеатры начнут работу после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с показа "светлых и простых фильмов", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Реальное время 22 июля в 16:59
101
Политика

Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
Газета.Ru 22 июля в 09:36
25
Финансы

Банк России 24 июля может снизить ключевую ставку в третий раз подряд

Аналитики российских и иностранных банков ожидают очередного снижения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля.
АБН 22 июля в 06:25
266
Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
7
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
268
Политика

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
4
Происшествия

Подросток за рулем ВАЗ-2112 погиб в ДТП на ночной трассе

Сегодня в Ртищевском районе 17-летний подросток погиб в ДТП.
Версия-Саратов 01:31
Экономика

В России назревает потребительский кризис

Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%.
Ведомости вчера в 18:17
24
Авто

Toyota показала «живые» фото Yaris Cross

Уже в сентябре состоится официальная презентация нового паркетника Toyota Yaris Cross, а пока японский автопроизводитель опубликовал «живые» снимки новинки.
Picsnews.net вчера в 10:19
Экономика

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости вчера в 18:18
1,5K
Шоу-бизнес

28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 22 июля в 08:00
66
Политика

Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Известия вчера в 22:56
40
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс 01:42
5
Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
62
Политика

Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

РИА Новости вчера в 21:36
927
Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Футбол

Футболист «Краснодара» Вандерсон может перейти в «Зенит»

Вести.Ru 01:51
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ вчера в 05:22
111
Политика

Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем

Ранее госсекретарь говорил о важности создания альянса нового формата против Китая.
Моя Москва.онлайн 00:36
79
Происшествия

В Москве задержали 13 участников массовой драки

Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
1
Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
105
Кино

Disney перенесла «Аватар 2» на 2022 год и другие картины

Корпорация The Walt Disney Company заявила о переносе фильма «Аватар 2» на 2022 год, а также премьеры «Мулан».
Мойка78 вчера в 20:02
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хьюстон
Город в США
Четвёртый по количеству жителей город в Соединённых Штатах Америки и крупнейший город в штате Техас с населением 2 343 365 человека на 1.07.2019 года. Хьюстон является административным центром округа Харрис, а также главным экономическим центром агломерации Большого Хьюстона с общим населением 6 997 384 человек на 1.07.2018 года. Город располагается в 50 километрах от Мексиканского залива на прибрежной равнине.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жэньминь жибао
Китайская газета
Китайская ежедневная газета, выходящая на китайском, русском, английском, японском, французском, испанском, арабском, монгольском, тибетском, уйгурском, казахском, корейском, носу и чжуанском языках; официальное печатное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное