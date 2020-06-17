Общество
Долг.рфЖелание сберегать зависит от материального положения домохозяйства
Аналитический центр НАФИ выяснил, что, чем лучше материальное положение домохозяйства, тем чаще в нем практикуют сберегательное поведение. Если у людей низкий доход, то они предпочитают откладывать 12—13% от зарплаты, те же, кто получает больше, откладывает — 28%.
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с чего всё началось
Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства. С ростом доходов доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, растет с 12% у самых бедных до 28% у тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу.РБКвчера в 22:00
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Происшествия
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РБК 06:24
Происшествия
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Заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев находится в больнице и ожидает подтверждения предварительного положительного теста на коронавирус.
Российская газета 07:17
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
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Музыка
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Piter.tv 00:52
Политика
В Кремле прокомментировали инцидент на границе Китая и Индии
RT на русском 06:22
Политика
Новак прокомментировал возможные санкции против «Северного потока — 2»
Министр энергетики России Александр Новак высказал мнение по поводу обсуждаемых в США санкций против «Северного потока — 2». Это не поможет совместной работе по восстановлению мировой экономики, считает он.
RT на русском 07:25
Культура
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Аргументы и Факты 06:53
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Энергетика
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Российская газета 15 июня в 10:45
Интернет
«ВКонтакте» и Mail.ru Group начинают использовать общую учётную запись
«ВКонтакте» и Mail.ru Group объявили об объединении своих экосистем общей учётной записью.
News.ru 06:36
Армия и оружие
В компании «Сухой» заявили об экспортной версии истребителя Су-57
Москва, 16 июня 2020, 16:34 — REGNUM В число перспектив развития авиастроительной компании «Сухой» входит серийное производство экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 и выход на мировой рынок боевых беспилотников, сообщается в годовом отчёте компании за 2019 год, опубликованном 16 июня.
REGNUM вчера в 09:34
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия вчера в 04:48
Фигурное катание
Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
Футбол
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Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев рассказал о целях, которые он ставит перед командой, передает Nice-Matin.
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Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Авто
Компания Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla начала продажи новой версии седана Model S с увеличенным на 20% запасом хода.
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Технологии
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В интернете появилась первая фотография эксклюзивного робототехнического комплекса Type-X, которого иногда именуют «прообразом боевой машины будущего».
Актуальные Новости 04:45
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
РИА Новости 01:53
Общество
Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде
Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ.
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Москвичам предложили работать с 6 утра
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Авто
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Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
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Общество
В Коми открывают автошколы и летние веранды при кафе
На местах должны соблюдаться строжайшие меры санитарии Часть районов Коми переходит на второй этап снятия режима самоизоляции.
Pro Город Сыктывкар 05:50
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Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Происшествия
СК проверит следы ДНК на долларах, изъятых по делу двух генералов МВД
Как рассказали тогда корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, Краковский и Бирюков "ввели в заблуждение" заместителя главы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 миллиарда рублей, из СИЗО под домашний арест.
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