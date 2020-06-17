Общество

Долг.рфДолг.рфЖелание сберегать зависит от материального положения домохозяйства

Аналитический центр НАФИ выяснил, что, чем лучше материальное положение домохозяйства, тем чаще в нем практикуют сберегательное поведение. Если у людей низкий доход, то они предпочитают откладывать 12—13% от зарплаты, те же, кто получает больше, откладывает — 28%.
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с чего всё началось

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства. С ростом доходов доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, растет с 12% у самых бедных до 28% у тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу.
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ТАСС 09:40
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Счет избирательного фонда претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заблокирован, сообщил в среду штаб политика.
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