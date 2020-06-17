Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства. С ростом доходов доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, растет с 12% у самых бедных до 28% у тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу.

с чего всё началось

Аналитический центр НАФИ выяснил, что, чем лучше материальное положение домохозяйства, тем чаще в нем практикуют сберегательное поведение. Если у людей низкий доход, то они предпочитают откладывать 12—13% от зарплаты, те же, кто получает больше, откладывает — 28%.

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