Общество
Долг.рфЖелание сберегать зависит от материального положения домохозяйства
Аналитический центр НАФИ выяснил, что, чем лучше материальное положение домохозяйства, тем чаще в нем практикуют сберегательное поведение. Если у людей низкий доход, то они предпочитают откладывать 12—13% от зарплаты, те же, кто получает больше, откладывает — 28%.
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с чего всё началось
Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства. С ростом доходов доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, растет с 12% у самых бедных до 28% у тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу.РБКвчера в 22:00
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