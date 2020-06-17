Общество

Долг.рфДолг.рфЖелание сберегать зависит от материального положения домохозяйства

Аналитический центр НАФИ выяснил, что, чем лучше материальное положение домохозяйства, тем чаще в нем практикуют сберегательное поведение. Если у людей низкий доход, то они предпочитают откладывать 12—13% от зарплаты, те же, кто получает больше, откладывает — 28%.
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с чего всё началось

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства. С ростом доходов доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, растет с 12% у самых бедных до 28% у тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу.
РБКвчера в 22:00

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Каждый пятый житель России откладывает деньги с зарплаты

REGNUM05:23

Кто богатеет в России, пока семьи теряют деньги. Исследование

Царьград05:22

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

РБКвчера в 22:00

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Lenta.ru00:15

Исследователи назвали привычку, которая делает россиян богаче

URA.Ruвчера в 22:43

Названа привычка, отличающая богатых россиян от бедных

Московский Комсомолец03:30
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Космос

SpaceX начала искать инженеров для создания плавучего космодрома

Эхо Москвы 09:34
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Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Общество

В Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон

У сотрудницы госпиталя был расстегнут комбинезон, не надет капюшон, также девушка не использовала защитные очки.
Российская газета 09:31
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля.
ТАСС 08:56
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Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv 00:52
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Происшествия

В Саратовской области задержали членов экстремистской группировки

Как отмечается в релизе, в Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областях были задержаны "лидеры и активные участники данной организации".
СаратовБизнесКонсалтинг 07:43
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Общество

В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
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Происшествия

Московский проспект в Ярославле затопило

Московский проспект в буквальном смысле ушел под воду.
Яркуб 08:47
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Фигурное катание

Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
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Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

Вести.Ru 07:52
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Шоу-бизнес

Сын Михаила Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца

Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием отца.
Znak.com 08:35
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Технологии

Microsoft упростит OC Windows 10 осенью

Обновление, которое выйдет ближайшей осенью, фигурирует в виде рядового ежемесячного апдейта, хотя и имеет большую важность, благодаря чему сможет усилить распространение данного патча.
Актуальные Новости 09:37
Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
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Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

Piter.tv 03:29
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Происшествия

Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

РИА Новости 07:07
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Политика

Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле

В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
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Общество

Недельный прирост заражения коронавирусом в Петербурге упал на 27%

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 21 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 08:09
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

РИА Новости 01:53
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Политика

Главы МИД Китая и Индии договорились снизить напряженность на границе

Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в среду в ходе телефонного разговора договорились как можно скорее снизить напряженность на границе, говорится в заявлении МИД КНР.
РИА Новости 07:23
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Общество

Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах

"Об утверждении указания по составлению меню, комплектованию и отпуску рационов питания для пассажиров самолетов внутрисоюзных и международных воздушных линий гражданской авиации СССР", - говорится в документе.
РИА Новости 09:27
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Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

Кремль придерживается "устоявшейся практики" и не имеет никакой позиции по предложению члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники до трех дней.
Газета.Ru 09:13
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Армия и оружие

В Сирии боевики подорвали российский БТР

В сирийской провинции Идлиб российский бронетранспортер взорвался при патрулировании.
Ruposters.ru вчера в 07:38
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Здоровье

В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19

Быть настороже Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что еще в начале весны мировое врачебное сообщество обнаружило новый детский недуг — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19.
РИА Новости 01:00
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

РИА Новости вчера в 17:09
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Общество

ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь

В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
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Общество

Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавируу.
REGNUM 08:38
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Армия и оружие

Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки

Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
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