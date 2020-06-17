Общество

Долг.рфДолг.рфЖелание сберегать зависит от материального положения домохозяйства

Аналитический центр НАФИ выяснил, что, чем лучше материальное положение домохозяйства, тем чаще в нем практикуют сберегательное поведение. Если у людей низкий доход, то они предпочитают откладывать 12—13% от зарплаты, те же, кто получает больше, откладывает — 28%.
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с чего всё началось

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства. С ростом доходов доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, растет с 12% у самых бедных до 28% у тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу.
РБКвчера в 22:00

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Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

РБКвчера в 22:00

Кто богатеет в России, пока семьи теряют деньги. Исследование

Царьград05:22

Названа привычка, отличающая богатых россиян от бедных

Московский Комсомолец03:30

Эксперты назвали способствующую богатству россиян привычку

Газета.Ru02:19

Названа способствующая богатству россиян привычка

Lenta.ru00:15

Исследователи назвали привычку, которая делает россиян богаче

URA.Ruвчера в 22:43

Каждый пятый житель России откладывает деньги с зарплаты

REGNUM05:23
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия вчера в 11:49
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Здоровье

Кому положен бесплатный тест на коронавирус в Челябинской области

Минздрав Челябинской области опубликовал перечень категорий граждан, которых должны бесплатно обследовать на коронавирус.
Царьград 05:20
Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
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Политика

Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
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Общество

Генпрокурор рассказал о выявленных проблемах здравоохранения России

Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы в системе здравоохранения России, сообщил генпрокурор Игорь Краснов, среди них плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики и дефицит кадров.
RT на русском 05:38
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Общество

В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион

Lenta.ru 05:59
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Происшествия

Полицейские задержали несколько человек на акции в центре Киева

Полицейские задержали несколько человек, которые бросили дымовые шашки в колонну сторонников партии блогера Анатолия Шария, их доставляют в управление, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:06
Энергетика

Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45
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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет НРК выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
Известия 00:52
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Экономика

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново

В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
Ведомости 06:46
Технологии

Робот-собака от Boston Dynamics поступила в продажу в США

МедиаПоток 05:27
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Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
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Общество

Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих

Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
17
Политика

Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина

Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
Известия 06:58
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Общество

Виктория Боня объяснила слова об «алкоголиках и нищебродах»

REGNUM 00:59
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Политика

В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане

В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
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Космос

SpaceX планирует строить плавучий космодром

Вести.Ru 06:30
Армия и оружие

США заявили о двух тысячах бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Lenta.ru 06:50
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
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Политика

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
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Политика

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.
ТАСС 06:40
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям

Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в разговоре с РБК уточнил, что брат погибшего и адвокат Ефремова лишь обсуждали возможность переговоров.
РБК 06:24
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Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
1,8K
Политика

США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн

«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении.
RT на русском 03:52
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Происшествия

Число заболевших коронавирусом на Кубани достигло 5042

Всего в регионе заболело 5042 человека.
ЮГ Times 15 июня в 04:15
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Кино

Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»

Газета.Ru 04:02
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Авто

Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 29%

Автостат вчера в 05:09
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Общество

Минимальное число случаев коронавируса с конца апреля выявили в РФ

Количество новых пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" за последние сутки сравнялось с минимумом от 30 апреля.
Народные новости 04:47
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