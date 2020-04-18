ЛОНДОН, 18 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Граждане России, пожелавшие покинуть Британию из-за коронавируса, вылетели из Лондона в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

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«Специальный рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва - Лондон, организованный для вывоза из России заинтересованных граждан Великобритании, состоялся 18 апреля», - переедают РИА Новости сообщение в диппредставительства.

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