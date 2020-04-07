Коронавирус
РИА НовостиЖелающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы. До этого в пятницу Росавиация приостановила их "в целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории" России.
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По словам Анатолия Антонова, на сегодняшний день заявок от граждан России на возвращение из Соединённых Штатов недостаточно даже для одного рейса из США.Царьград01:02
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Посол РФ: заявок от россиян на возвращение из США недостаточно даже для одного рейса
Коммерсантъвчера в 22:25
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«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.