с чего всё началось

В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы. До этого в пятницу Росавиация приостановила их "в целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории" России.

Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс

Политика Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.

Общество Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.

Происшествия Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте прошлого года за насильственные действия в отношении детей, и освободил его из-под стражи.

Общество В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.

Происшествия В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Общество Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Общество В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.

Экономика Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.