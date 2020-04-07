с чего всё началось

В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы. До этого в пятницу Росавиация приостановила их "в целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории" России.

Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс

Космос Камеры МКС зафиксировали огромное скопление НЛО около Земли Камеры МКС зафиксировали огромное скопление НЛО около Земли Установленные на МКС камеры в течение длительного времени фиксировали аномалии вблизи Земли.

Общество В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.

Общество Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске «В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.

Общество Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Общество В России выявлен рост числа банкротств граждан За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Общество Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.

Общество Австрия намерена смягчить карантинные меры Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Здоровье Пациентов из Иркутска с внебольничной пневмонией временно разместят в двух больницах Пациентов из Иркутска с диагнозом «внебольничная пневмония» временно разместят на базе гинекологического отделения Иркутского перинатального центра и в Иркутской городской клинической больнице №9, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе минздрава Иркутской области.

Общество Врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса По мнению специалиста, замедление разработки вакцины от коронавируса объясняется отсутствием в данное время лабораторных животных, которые чувствительны к инфекции.

Общество В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.

Гаджеты Роскачество протестировало новые смартфоны Эксперты Роскачества провели тестирование 18 новых смартфонов семи брендов.

Происшествия РКБ имени Куватова в Уфе закрыли на карантин Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова с 6 апреля временно закрыта на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.