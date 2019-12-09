Общество
Lenta.ruЖелающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки. Это следует из данных опроса фонда «Общественное мнение», с которыми ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
В прошлом году считающих Основной закон формальным документом было 46%, в то время как 43% полагали, что Конституция определяет жизнь российского общества.РБКвчера в 23:00
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Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Политика
В Британии начались слушания о долге Украины перед Россией на $3 млрд
Апелляционный суд Англии приступил к слушаниям дела по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.
Экономика
Эксперт оценил запрет на взыскание долгов с пенсий
Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин предположил, что кредиты для пенсионеров станут менее доступными, если в России введут запрет на взыскание долгов со страховых пенсий.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Гаджеты
Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на «чистом» Android
Компания HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia, представила смартфон Nokia 2.3 на «чистом» Android 9 Pie.
Спорт
Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
Спорт
CRC WADA: Знаем имена всех подозрительных атлетов из базы данных LIMS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) располагает именами всех спортсменов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), даже тех, информация о которых была удалена.
Общество
Потенциальный доход мошенников от рассылок составил 7 млрд рублей
В среднем «комиссия», требуемая злоумышленниками, составляет 200 руб.
Происшествия
Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
Политика
В Минске к посольству России отправилось шествие протестующих
Как сообщается, днем 8 декабря протестующие собрались на Октябрьской площади, а затем отправились шествием к зданию посольства России.
Хоккей
Филип Ларсен подписал новый контракт с ХК «Салават Юлаев»
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Политика
В расписании Зеленского встреча с Путиным не предусмотрена
Ранее Зеленский заявлял о намерении провести личную встречу с Путину. Причем в Москве такую возможность допускают.
Общество
Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»
Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
Футбол
Эмери может возглавить «Эвертон»
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может возглавить «Эвертон».
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Религия
Сегодня православные отмечают Юрьев день
Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме после публикации домашнего видео с приготовлением плова.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Хоккей
Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Вегас» в НХЛ
Происшествия
В Забайкалье наградят тех, кто помог пострадавшим в ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном заседании регионального правительства в понедельник, 9 декабря поручил министерству труда и социальной защиты населения края продумать награждение всех, кто помогал родным погибших и выжившим пассажирам автобуса, который упал с моста.