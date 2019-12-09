Общество

Lenta.ruLenta.ruЖелающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки. Это следует из данных опроса фонда «Общественное мнение», с которыми ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать1121
с чего всё началось

Число желающих изменить Конституцию россиян выросло в полтора раза

В прошлом году считающих Основной закон формальным документом было 46%, в то время как 43% полагали, что Конституция определяет жизнь российского общества.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

ФОМ заявил о росте числа россиян, желающих изменить Конституцию

РИА Новости02:33

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше. Помните, о чем она?

Lenta.ru03:15

ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию

Коммерсантъ01:07

Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян

Газета.Ru01:13

Больше половины россиян хотели бы изменить Конституцию

Дождь01:31

Россияне рассказали, почему хотят изменить Конституцию

URA.Ruвчера в 23:38

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Спорт

WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Газета.Ru 05:22
Политика

В Британии начались слушания о долге Украины перед Россией на $3 млрд

Апелляционный суд Англии приступил к слушаниям дела по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.
REGNUM 06:53
Экономика

Эксперт оценил запрет на взыскание долгов с пенсий

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин предположил, что кредиты для пенсионеров станут менее доступными, если в России введут запрет на взыскание долгов со страховых пенсий.
Газета.Ru 06:59
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Гаджеты

Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на «чистом» Android

Компания HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia, представила смартфон Nokia 2.3 на «чистом» Android 9 Pie.
UfacityNews.ru 06 декабря в 14:56
Спорт

Легкоатлетка Ласицкене рассказала о своих планах после решения WADA

Известия 07:37
Спорт

Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
Нева Спорт 06:28
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
Известия 07 декабря в 16:02
Спорт

CRC WADA: Знаем имена всех подозрительных атлетов из базы данных LIMS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) располагает именами всех спортсменов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), даже тех, информация о которых была удалена.
МК-Спорт 07:07
Общество

Потенциальный доход мошенников от рассылок составил 7 млрд рублей

В среднем «комиссия», требуемая злоумышленниками, составляет 200 руб.
Известия 07:17
Происшествия

Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
REGNUM 02:44
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru 06:45
Политика

В Минске к посольству России отправилось шествие протестующих

Как сообщается, днем 8 декабря протестующие собрались на Октябрьской площади, а затем отправились шествием к зданию посольства России.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Хоккей

Филип Ларсен подписал новый контракт с ХК «Салават Юлаев»

Аргументы и Факты - Уфа 06:31
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 01:52
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
ТАСС 04:08
Политика

В расписании Зеленского встреча с Путиным не предусмотрена

Ранее Зеленский заявлял о намерении провести личную встречу с Путину. Причем в Москве такую возможность допускают.
Что происходит 02:27
Общество

Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»

Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
Газета.Ru 07:17
Футбол

Эмери может возглавить «Эвертон»

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может возглавить «Эвертон».
Спорт-Экспресс 06:51
Политика

Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
РИА Новости 06:15
Общество

В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Коммерсантъ 07:38
Религия

Сегодня православные отмечают Юрьев день

Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Онлайн Тамбов.ру 02:54
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме после публикации домашнего видео с приготовлением плова.
Актуальные Новости 00:29
Здоровье

Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Medical Note вчера в 23:10
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Кино

Траволта нашел киноляп в «Однажды в Голливуде» Тарантино

MOS.news 07:21
Хоккей

Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Вегас» в НХЛ

РИА Новости вчера в 23:35
Происшествия

В Забайкалье наградят тех, кто помог пострадавшим в ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном заседании регионального правительства в понедельник, 9 декабря поручил министерству труда и социальной защиты населения края продумать награждение всех, кто помогал родным погибших и выжившим пассажирам автобуса, который упал с моста.
РИА Новости 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное