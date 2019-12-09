Общество

Lenta.ruLenta.ruЖелающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки. Это следует из данных опроса фонда «Общественное мнение», с которыми ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше

В прошлом году считающих Основной закон формальным документом было 46%, в то время как 43% полагали, что Конституция определяет жизнь российского общества.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Один из разработчиков Конституции ответил россиянам, желающим ее изменить

URA.Ru04:32

ФОМ заявил о росте числа россиян, желающих изменить Конституцию

РИА Новости02:33

Больше половины россиян хотели бы изменить Конституцию

Дождь01:31

Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян

Газета.Ru01:13

ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию

Коммерсантъ01:07

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше. Помните, о чем она?

Lenta.ru03:15

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:26
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Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Lenta.ru 03:00
Общество

В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

В Пенсионном фонде рассказали "Российской газете" об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.
РИА Новости 04:13
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
РБК 04:43
Экономика

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru 03:06
Политика

Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны

Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны Саммит в «нормандском формате» поднял конфликт на Украине в верхние строчки если не мировой, то общеевропейской внешнеполитической повестки.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Lenta.ru 03:13
Финансы

Сбербанк установил рекорд розничного кредитования

Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.
Ведомости 06 декабря в 07:42
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Происшествия

В Крыму двое полицейских госпитализированы после нападения

Сотрудники полиции госпитализированы в Крыму в результате ночного происшествия в Ленинском районе полуострова.
Российская газета 03:38
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 12

Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 12.
Lenta.ru 01:58
Общество

Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Известия 03:10
Происшествия

Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки за перестрелку в суде

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 04:37
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости вчера в 07:18
Армия и оружие

В Анкаре отметили роль России в урегулировании ситуации в Сирии

Благодаря подписанию российско-турецкого меморандума по Сирии инциденты с участием Сил самообороны сирийских курдов (YPG) стали реже, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.
РИА Новости 04:11
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

ТАСС 04:08
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
Происшествия

В Липецке на Ковалева нашли два трупа после пожара в ангаре

В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка ангара на площади 100 кв.м. В ходе тушения пожара обнаружено 2 мужских тела, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
Kursk.com вчера в 13:03
Кино

«Холодное сердце 2» снова возглавило российский прокат

Мультфильм "Холодное сердце 2" вторые выходные подряд возглавляет российский прокат, передает портал kinobusiness.com.
Газета.Ru 02:25
Общество

Илон Маск съездил на своем Cybertruck в ресторан с друзьями

Напомним, в ноябре американский предприниматель и инженер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck — бронированный автомобиль с футуристичным дизайном.
БИЗНЕС Online 02:37
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Экономика

Отели Турции продолжат дорожать в ближайшие несколько лет

Турпоток в Турцию резко упал в 2015-2016 годах из-за серии терактов и ухудшения отношений с РФ, из-за которого чартеры в страну были временно запрещены.
Интерфакс 04:39
Армия и оружие

Шойгу поручил увеличить число кораблей с ракетами «Калибр» и «Циркон»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве поручил увеличить число кораблей дальней морской зоны, в том числе оснащенных крылатыми ракетами «Колибр» и гиперзвуковыми «Циркон».
Пятый канал 04:52
Общество

В России разработали стандарты на экологически чистые продукты

В Роскачестве совместно с отраслевыми и научными объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
Страна Советов on-line 04:51
Общество

ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Lenta.ru вчера в 16:47
Политика

Лавров и Помпео встретятся в Вашингтоне

Газета.Ru 02:38
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