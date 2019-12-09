Общество
Lenta.ruЖелающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки. Это следует из данных опроса фонда «Общественное мнение», с которыми ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
В прошлом году считающих Основной закон формальным документом было 46%, в то время как 43% полагали, что Конституция определяет жизнь российского общества.РБКвчера в 23:00
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Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
В Пенсионном фонде рассказали "Российской газете" об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек
Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
Экономика
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Политика
Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны
Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны Саммит в «нормандском формате» поднял конфликт на Украине в верхние строчки если не мировой, то общеевропейской внешнеполитической повестки.
Финансы
Сбербанк установил рекорд розничного кредитования
Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Происшествия
В Крыму двое полицейских госпитализированы после нападения
Сотрудники полиции госпитализированы в Крыму в результате ночного происшествия в Ленинском районе полуострова.
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 12
Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 12.
Общество
Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией
В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Происшествия
Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки за перестрелку в суде
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку, сообщили РИА Новости в суде.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Армия и оружие
В Анкаре отметили роль России в урегулировании ситуации в Сирии
Благодаря подписанию российско-турецкого меморандума по Сирии инциденты с участием Сил самообороны сирийских курдов (YPG) стали реже, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Происшествия
В Липецке на Ковалева нашли два трупа после пожара в ангаре
В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка ангара на площади 100 кв.м. В ходе тушения пожара обнаружено 2 мужских тела, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
Кино
«Холодное сердце 2» снова возглавило российский прокат
Мультфильм "Холодное сердце 2" вторые выходные подряд возглавляет российский прокат, передает портал kinobusiness.com.
Общество
Илон Маск съездил на своем Cybertruck в ресторан с друзьями
Напомним, в ноябре американский предприниматель и инженер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck — бронированный автомобиль с футуристичным дизайном.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Экономика
Отели Турции продолжат дорожать в ближайшие несколько лет
Турпоток в Турцию резко упал в 2015-2016 годах из-за серии терактов и ухудшения отношений с РФ, из-за которого чартеры в страну были временно запрещены.
Армия и оружие
Шойгу поручил увеличить число кораблей с ракетами «Калибр» и «Циркон»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве поручил увеличить число кораблей дальней морской зоны, в том числе оснащенных крылатыми ракетами «Колибр» и гиперзвуковыми «Циркон».
Общество
В России разработали стандарты на экологически чистые продукты
В Роскачестве совместно с отраслевыми и научными объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
Общество
ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией
Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Политика