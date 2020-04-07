При этом в Москве важно увидеть, сколько в действительности россиян планируют вернуться домой. А для этого важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться на соответствующем разделе портала "Госуслуги"

Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.

Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс

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