Экономика
ИзвестияЖелезная дорога Латвии сократит 1,5 тыс. человек
Латвийская государственная железнодорожная компания (LDz) до конца 2020 года планирует прекратить трудовые отношения с 1,5 тыс. работников из-за тяжелой экономической ситуации. Как говорится в сообщении компании, минувший год был наполнен потрясениями для латвийской транспортной отрасли.
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Не правительство, а демоны: Latvijas dzelzceļš вынуждена уволить 1500 сотрудников
Sputnik Латвиявчера в 12:35
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