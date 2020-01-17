Экономика

ИзвестияИзвестияЖелезная дорога Латвии сократит 1,5 тыс. человек

Латвийская государственная железнодорожная компания (LDz) до конца 2020 года планирует прекратить трудовые отношения с 1,5 тыс. работников из-за тяжелой экономической ситуации. Как говорится в сообщении компании, минувший год был наполнен потрясениями для латвийской транспортной отрасли.
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Национальная государственная железнодорожная компания Латвии. Полное наименование - Государственное акционерное общество «Latvijas dzelzceļš»
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