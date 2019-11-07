На 4-й минуте вратарь сборной России Гильерме запустил бабочку от Криштиану, исполнившего штрафной почти от боковой линии. Мяч от рук голкипера, уже искавшего адресата для начала контратаки, срикошетил ему за спину, на линии ворот его протолкнул в сетку Рэмси и лишил португальца гола.

Экономика Сбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.

Культура В сети появился документальный фильм про Децла В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.

Общество Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».

Общество Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.

Транспорт Началась продажа билетов на поезда в Крым Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.

Экономика В Счетной палате рассказали об освоении средств на нацпроекты Наиболее низкий процент исполнения бюджета Счетная палата отмечает по федеральному проекту "Безопасность дорожного движения": по нему в 2019 году предусмотрены расходы в размере 10,77 млрд рублей, но за январь - сентябрь 2019 года было израсходовано только 5,2% или 557,6 млн рублей.

Хоккей Гол Гусева не спас «Нью-Джерси» от поражения «Калгари» Стоит отметить, что для "Нью-Джерси" это поражение стало четверым в последних шести играх.

Гаджеты Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.

Общество Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.

Экономика Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% в январе-октябре За первые 10 месяцев 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% в годовом исчислении — до $89,829 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Главного таможенного управления КНР.

Общество Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.

Политика Макрон представил три сценария развития России Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.

Политика Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска 7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Происшествия Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.

Политика Немецкая партия AfD готовит закон для защиты «Северного потока-2» Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) предпринимает попытки защитить проект газопровода "Северный поток-2" от санкций США, рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.

Шоу-бизнес Видео Кристины Асмус и Ивана Янковского на Мальдивах появилось в Сети На днях режиссер недавно вышедшего в прокат фильма "Текст" Клим Шипенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлены актеры Кристина Асмус и Иван Янковский во время съемок сцены на Мальдивах.

Энергетика Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).

Политика Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде» Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".

Происшествия 12 человек пострадали в ДТП на Ставрополье Все 12 пострадавших доставлены в центральную городскую больницу №4 в Ставрополе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.

Происшествия В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.

Общество Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.