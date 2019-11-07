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ВекЖелезнодорожники поперхнулись Костой
На 4-й минуте вратарь сборной России Гильерме запустил бабочку от Криштиану, исполнившего штрафной почти от боковой линии. Мяч от рук голкипера, уже искавшего адресата для начала контратаки, срикошетил ему за спину, на линии ворот его протолкнул в сетку Рэмси и лишил португальца гола.
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