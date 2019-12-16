Общество
Российская газетаЖелезнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде
Представители немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали фотографию Греты Тунберг, свидетельствующей о том, что в поезде ей не хватило места. Накануне Тунберг разместила в соцсетях снимок, на котором она сидит в поезде на полу.
Читать в источнике
Оценить115
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество
Путин подписал закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий миллионные штрафы за неисполнение закона о деятельности СМИ, признанных иностранными агентами.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Фигурное катание
Татьяна Навка: «Приятно, что команда Тутберидзе без раздумий дала согласие на участие Загитовой в моем шоу»
У Алины даже шансов не было думать о каком-то другом шоу. Только в нашу «Спящую красавицу».
Наука
Ученые раскрыли предназначение каменных истуканов на острове Пасхи
Группа ученых-археологов из разных стран мира раскрыла секрет моаи — каменных статуй, которые привлекают туристов на остров Пасхи.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Шоу-бизнес
Лолита удивила поклонников ещё большим похудением
Советская и российская эстрадная певица Лолита поразила поклонников ещё большим похудением.
Игры
Corsair покупает компанию SCUF Gaming
Компания Corsair, специализирующаяся на игровых периферийных устройствах и компьютерных компонентах, сообщила о достижении соглашения о покупке производителя игровых контроллеров SCUF Gaming.
Космос
Рогозин рассказал о планах создать «лифт» на Луну
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать специальный «лифт» на Луну, передает «Интерфакс».
Политика
МИД России опроверг выводы ООН о жестоком обращении с украинцами
Москва отвергает обвинения миссии ООН в якобы жестоком обращении с удерживаемыми гражданами Украины, заявили в МИД.
Происшествия
В Казани загорелся склад мебельной фабрики
Склад мебельной фабрики загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva
Для альянса, который является совладельцем АВТОВАЗа, покупка бренда Niva позволит расширить границы для оптимизации модельного ряда.
Происшествия
Три женщины погибли в ДТП в Новочебоксарске
16 декабря в городе Новочебоксарске (Чувашия) случилось смертельное ДТП.
Происшествия
В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Здоровье
Названы самые востребованные в новогодний период лекарства
Как рассказала NEWS.ru терапевт Людмила Лапа, от переедания в новогодний период обостряются все болезни, включая респираторные.
Политика
Жена Порошенко уходит с поста главы Украинского культурного фонда
Наука
Выявлен вред от электронных сигарет
Обычные и электронные сигареты значительно повышают риск развития астмы, бронхита и ряда других хронических болезней легких, при этом они действуют на систему дыхания разными путями, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Фигурное катание
Стал известен список участников чемпионата России по фигурному катанию
Стал известен список участников чемпионата России по фигурному катанию.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram
Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Политика
В Токио предложили объявить все Курильские острова территорией Японии
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко
Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Политика
Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Политика
Киев намерен запустить поезда в Донбасс
Ранее Ura.ru со ссылкой на Пристайко сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею ввода международного контингента миротворцев.
Хоккей
Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»
Американский хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» выставил нападающего россиянина Илью Ковальчука на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.
Происшествия
Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»
Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.