Общество

Российская газетаРоссийская газетаЖелезнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

Представители немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали фотографию Греты Тунберг, свидетельствующей о том, что в поезде ей не хватило места. Накануне Тунберг разместила в соцсетях снимок, на котором она сидит в поезде на полу.
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Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

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