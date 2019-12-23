Общество
РИА НовостиКот Мостик «проверил» железнодорожную часть Крымского моста
Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео, главным героем которого стал кот по кличке Мостик, "проинспектировавший" железнодорожную часть Крымского моста. На кадрах видно, как питомец прогуливается по железнодорожному полотну, словно "осматривая" уложенные рельсы.
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с чего всё началось
Строительство было успешно завершено, о чем журналистам поведал начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков. Кот Мостик не удержался и одним из первых осмотрел железнодорожную артерию, которая связывает Крым и материковую часть России.РЕН ТВ18:16
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