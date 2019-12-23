Строительство было успешно завершено, о чем журналистам поведал начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков. Кот Мостик не удержался и одним из первых осмотрел железнодорожную артерию, которая связывает Крым и материковую часть России.

с чего всё началось

Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео, главным героем которого стал кот по кличке Мостик, "проинспектировавший" железнодорожную часть Крымского моста. На кадрах видно, как питомец прогуливается по железнодорожному полотну, словно "осматривая" уложенные рельсы.

Политика В Хорватии завершился первый тур президентских выборов Ни один из 11 кандидатов не смог набрать более 50% голосов в первом туре президентских выборов в Хорватии, сообщает газета Večernji List.

Авто Российскому авторынку предрекли очередной кризис Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Общество России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Экономика СБП обрастает банковскими комиссиями СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).

Спорт WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.

Политика В Венесуэле оппозиция атаковала воинскую часть В Венесуэле оппозиция совершила нападение на воинскую часть, расположенную на юге страны. В результате погиб один военный.

Здоровье Антибиотик обнаружили в масле «Крестьянском» на Ставрополье По результатам работы специалистов Ставропольской межобластной ветеринарной лаборатории оказалось, что в масле имеется несоответствие по показателю антибиотика флорфеникол-амина.