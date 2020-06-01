с чего всё началось

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. Речь идет о мосте через реку Кола на перегоне ст. Кола — ст. Выходной в Кольском районе.

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Культура Клинская прокуратура выражает соболезнования в связи с кончиной бывшего прокурора Вячеслава Заболотнева Коллектив городской прокуратуры скорбит в связи с кончиной Вячеслава Геннадьевича Заболотнева и выражает искреннее соболезнование семье и близким покойного.

Общество Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon. 1K

Армия и оружие В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. 7

Хоккей «Торпедо» подтвердило переход экс-защитника «Оттавы» Уайдмана Защитник Крис Уайдман продолжит карьеру в КХЛ. «Торпедо» подтвердило договоренность с хоккеистом о подписании контракта.

Происшествия Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. 450

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,7K

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Космос Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года. 185

Энергетика Средняя цена нефти Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель Средняя цена российской нефти марки Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель), свидетельствуют данные Минфина, опубликованные на сайте ведомства.

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Политика Канада не хочет возвращения России на саммит G7 Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Происшествия В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3. 1

Шоу-бизнес Честное фото без косметики опубликовала Глюкоза Подписчики пришли в восторг от честного снимка Глюкозы, сделанного без фильтров и не отредактированного в фотошопе.