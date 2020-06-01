Происшествия
ИзвестияЖелезнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. Речь идет о мосте через реку Кола на перегоне ст. Кола — ст. Выходной в Кольском районе.
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с чего всё началось
Как передаёт областное ГУ МЧС, в тот день из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста на перегоне станция Кола — станция Выходной.Фонтанка.Ру09:51
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Канада не хочет возвращения России на саммит G7
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