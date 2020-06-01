с чего всё началось

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. Речь идет о мосте через реку Кола на перегоне ст. Кола — ст. Выходной в Кольском районе.

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Армия и оружие В НМ ДНР рассказали, почему Украина приостановила обстрелы Республики Вооруженные формирования Украины приостановили обстрелы территории Донецкой Народной Республики, заботясь о репутации Киева на международной арене в канун визита украинских чиновников в Германию.

Общество Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет. 532

Гаджеты Смартфон Vivo X50 Pro получил выделенный ЦАП Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X50 Pro, которая оценена в 603 доллара.

Политика Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля Москва, 1 июня 2020, 18:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам к Конституции России 1 июля.

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 2,6K

Энергетика Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%. 259

Финансы В США перестали верить в доллар Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC. 13

Политика Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник. 660