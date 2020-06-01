Происшествия

ИзвестияИзвестияЖелезнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. Речь идет о мосте через реку Кола на перегоне ст. Кола — ст. Выходной в Кольском районе.
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с чего всё началось
Как передаёт областное ГУ МЧС
, в тот день из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста на перегоне станция Кола — станция Выходной.
Фонтанка.Ру09:51

Подробнее о событии

Обрушившийся под Мурманском железнодорожный мост попал на видео

РИА Новости12:20

Следком и прокуратура проверят обрушение моста в Заполярье

Северпост11:55

Режим ЧС ввели в Кольском районе Мурманской области, где обрушился мост

ТАСС09:23

При обрушении моста в Мурманской области жертв нет

ТВ-2108:19

Пассажиры поезда Белгород – Мурманск рассказали, как выходили на станции Выходной и добирались до города

КП - Мурманск10:24

После обрушения ж/д моста под Мурманском грузопоток перенаправят на автотранспорт

Nord-News10:49

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с обрушением части железнодорожного моста в Мурманской области

НИА-Мурманск10:40
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Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Известия 30 мая в 23:10
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Общество

Италия с 15 июня открывает границы для российских туристов

Туристы из нашей страны смогут посещать Италию уже с 15 июня 2020 года.
Ридус 07:13
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Кино

В фильм «Джон Уик 4» войдут необычные экшн-сцены

Piter.tv 08:19
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

ТАСС 12:16
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Армия и оружие

В НМ ДНР рассказали, почему Украина приостановила обстрелы Республики

Вооруженные формирования Украины приостановили обстрелы территории Донецкой Народной Республики, заботясь о репутации Киева на международной арене в канун визита украинских чиновников в Германию.
КП - Донецк 10:02
Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Общество

Минфин предложил засекретить закупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса»

Министерство финансов предложило внести Росгвардию, ФСО и «Роскосмос» в перечень организаций, которые могут не раскрывать данные о своих закупках.
Новая газета 09:31
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Гаджеты

Смартфон Vivo X50 Pro получил выделенный ЦАП

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X50 Pro, которая оценена в 603 доллара.
Megaobzor.com 11:06
Общество

В Москве провели более 200 тысяч тестов на антитела к коронавирусу

Около 200—250 тыс. исследований на наличие антител к коронавирусной инфекции проведено в Москве.
RT на русском 12:24
Политика

Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля

Москва, 1 июня 2020, 18:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам к Конституции России 1 июля.
REGNUM 11:47
Происшествия

В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
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Религия

Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

Известия 11:28
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Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Замана вчера в 18:30
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Политика

Назван новый главный следователь МВД России

Lenta.ru 11:20
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Здоровье

Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
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Общество

Попова заявила, что острый этап подъема пандемии в РФ пройден

Россия уже прошла острый этап подъема пандемии коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 10:02
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
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Происшествия

В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
Rusvesna.su 05:26
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Энергетика

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
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Экономика

Банк «Россия» предлагает сезонный вклад «Алые паруса»

Банк "Россия" предлагает разместить денежные средства в сезонный вклад "Алые паруса".
Банки.ру 06:42
Финансы

В США перестали верить в доллар

Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC.
Lenta.ru 11:53
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них.
Daily Storm 07:25
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Политика

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
660
Политика

Кабмин разработал общенациональный план восстановления экономики

В понедельник, 1 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
Форпост Северо-Запад 04:36
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Происшествия

Погромы в США не прекращаются: комендантский час введен в 40 городах

Более 40 американских городов ввели комендантский час. Все эти дни главное целью протестующих остается Капитолий штата Миннесота.
Вести.Ru 03:59
3
Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
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Происшествия

В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса

РИА Новости 10:29
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Как работают Яндекс.Новости?
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