Политика
ИнтерфаксЖелезные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет
Как отметил премьер, предполагается, что соответствующее соглашение с DB будет подписано в первых числах февраля. По словам Гончарука, стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железных дорогах и реализации ее логистического потенциала.
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Общество
Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»
Шведская компания MMT SWEDEN направила инспекционное судно в район укладки газопровода «Северный поток — 2», против которого США ввели санкции месяцем ранее.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Политика
В сенате началось рассмотрение импичмента Трампа
В сенате начались слушания по импичменту президента США Дональда Трампа.
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Общество
В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса
Новый тип коронавируса В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.
Происшествия
В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус
В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Общество
Столичное МВД разыскивает комика Долгополова из-за шуток про Путина
В петербургский стендап-клуб HopHead поступил запрос от столичного МВД, которое интересуется подробностями выступления комика Александра Долгополова, известил "МБХ медиа" правозащитник Никита Томилов.
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце
Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
Футбол
ФК «Ростов» заявил Павла Мамаева в РПЛ
Полузащитник "Ростова" 31-летний Павел Мамаев официально внесен в заявку клуба на сезон-2019/20.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Спорт
ВАДА приостановило лицензию московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение временно приостановить лицензию Московской антидопинговой лаборатории.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Армия и оружие
Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков
Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Общество
BBC нашла у сестры Мишустина недвижимость почти на миллиард рублей
По данным BBC, 49-летняя сестра нового главы правительства Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет элитным жильем, расположенным всего в нескольких километрах от Кремля.
Футбол
Агент: Кокорин отказался переходить в «Сочи»
Общество
Представители AliExpress оценили риски заражения вирусом через посылки
Представители компании «AliExpress Россия» не считают, что получение посылок из Китая увеличивает риски передачи нового коронавируса, вспышка которого началась в КНР.
Космос
Boeing отказался от разработки многоразового космоплана Phantom Express
Проект Boeing назывался Phantom Express и состоял из двух аппаратов: многоразового космоплана в качестве первой ступени, а также расходуемой второй ступени с полезной нагрузкой.
Происшествия
Двое российских автомойщиков залезли в автоцистерну и умерли
На автомойке в Камышлове Свердловской области двое рабочих попытались вымыть автоцистерну от таллового масла изнутри и погибли.
Экономика
«Гиря на ногах у Мишустина»: как Белоусов подвинул Силуанова и к чему теперь готовиться бизнесу
Белоусов узнал, кто раскрыл СМИ его план изъять у бизнеса 500 млрд рублей Триумвират в правительстве Силуанов и Белоусов не будут конфликтовать в правительстве: у первого останется бюджетное правило и контроль за расходованием средств, для Белоусова будет главным отчет перед президентом по национальным проектам, считает федеральный чиновник.
Кино
Возвращение плохих парней: Уилл Смит и Мартин Лоуренс снова примерят образ детективов
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.