Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЖелезные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет

Как отметил премьер, предполагается, что соответствующее соглашение с DB будет подписано в первых числах февраля. По словам Гончарука, стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железных дорогах и реализации ее логистического потенциала.
Читать в источнике
Комментировать148

Подробнее о событии

Киев намерен передать «Укрзализныцю» в управление Deutsche Bahn

РИА Новости06:23

Киев намерен передать «Укрзализныцю» в управление на 10 лет Deutsche Bahn

ПРАЙМ02:23

Киев на 10 лет передаст управление железными дорогами Германии

РБК04:14

Украина хочет отдать железную дорогу в управление немецкому оператору

Коммерсантъ03:48

Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет

Интерфакс06:09

Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании

RT на русском02:15

Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу в управление на 10 лет

ТАСС02:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Общество

Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

Шведская компания MMT SWEDEN направила инспекционное судно в район укладки газопровода «Северный поток — 2», против которого США ввели санкции месяцем ранее.
REGNUM 03:11
Политика

Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

РИА Новости 04:24
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
ТАСС вчера в 17:19
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Кино

Выход седьмого сезона «Сватов» снова оказался под угрозой

Donday.ru 01:24
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM 04:00
Политика

В сенате началось рассмотрение импичмента Трампа

В сенате начались слушания по импичменту президента США Дональда Трампа.
Life.ru 21 января в 20:23
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
REGNUM 01:15
Общество

В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса

Новый тип коронавируса В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.
РИА Новости 05:31
Политика

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

РИА Новости 02:52
Происшествия

В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус

В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Российская газета 06:16
Общество

Столичное МВД разыскивает комика Долгополова из-за шуток про Путина

В петербургский стендап-клуб HopHead поступил запрос от столичного МВД, которое интересуется подробностями выступления комика Александра Долгополова, известил "МБХ медиа" правозащитник Никита Томилов.
ЗакC.Ру вчера в 02:04
Фигурное катание

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
ТАСС Спорт 21 января в 16:05
Футбол

ФК «Ростов» заявил Павла Мамаева в РПЛ

Полузащитник "Ростова" 31-летний Павел Мамаев официально внесен в заявку клуба на сезон-2019/20.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 10:58
Здоровье

Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Радио Комсомольская правда вчера в 00:41
Спорт

ВАДА приостановило лицензию московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение временно приостановить лицензию Московской антидопинговой лаборатории.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ 04:02
Армия и оружие

Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 03:19
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Общество

BBC нашла у сестры Мишустина недвижимость почти на миллиард рублей

По данным BBC, 49-летняя сестра нового главы правительства Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет элитным жильем, расположенным всего в нескольких километрах от Кремля.
Радио Комсомольская правда 04:30
Футбол

Агент: Кокорин отказался переходить в «Сочи»

Pravda.Ru вчера в 07:37
Общество

Представители AliExpress оценили риски заражения вирусом через посылки

Представители компании «AliExpress Россия» не считают, что получение посылок из Китая увеличивает риски передачи нового коронавируса, вспышка которого началась в КНР.
Наша версия 00:51
Космос

Boeing отказался от разработки многоразового космоплана Phantom Express

Проект Boeing назывался Phantom Express и состоял из двух аппаратов: многоразового космоплана в качестве первой ступени, а также расходуемой второй ступени с полезной нагрузкой.
N+1 05:34
Происшествия

Двое российских автомойщиков залезли в автоцистерну и умерли

На автомойке в Камышлове Свердловской области двое рабочих попытались вымыть автоцистерну от таллового масла изнутри и погибли.
Lenta.ru 06:20
Экономика

«Гиря на ногах у Мишустина»: как Белоусов подвинул Силуанова и к чему теперь готовиться бизнесу

Белоусов узнал, кто раскрыл СМИ его план изъять у бизнеса 500 млрд рублей Триумвират в правительстве Силуанов и Белоусов не будут конфликтовать в правительстве: у первого останется бюджетное правило и контроль за расходованием средств, для Белоусова будет главным отчет перед президентом по национальным проектам, считает федеральный чиновник.
Forbes 21 января в 14:17
Кино

Возвращение плохих парней: Уилл Смит и Мартин Лоуренс снова примерят образ детективов

SM News вчера в 19:32
Общество

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
РИА Новости 04:45
Экономика

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Ведомости вчера в 16:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное