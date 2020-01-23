Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЖелезные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет

Как отметил премьер, предполагается, что соответствующее соглашение с DB будет подписано в первых числах февраля. По словам Гончарука, стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железных дорогах и реализации ее логистического потенциала.
Читать в источнике
Комментировать221

Подробнее о событии

Киев намерен передать «Укрзализныцю» в управление Deutsche Bahn

РИА Новости06:23

В Deutsche Bahn объяснили сделку с «Укржелдорогой»

Известия07:22

Украина хочет отдать железную дорогу в управление немецкому оператору

Коммерсантъ03:48

В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины

RT на русском05:35

Киев на 10 лет передаст управление железными дорогами Германии

РБК04:14

Германский концерн Deutsche Bahn рассказал о сотрудничестве с Украиной

ТАСС06:03

Некомпетентность? Предательство? — на Украине обсуждают фокус с «железкой»

REGNUM06:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Общество

На улицы Екатеринбурга вышли слоны

REGNUM 07:27
Общество

В Москве в пятницу выпадут сразу три вида осадков

Снег, мокрый снег, дождь и плюсовая температура ожидаются в Москве в пятницу днем.
Известия 07:33
Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
РИА Новости 02:17
Происшествия

В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус

В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Российская газета 06:16
Происшествия

Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии

Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.
BFM.ru 07:31
Политика

Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы 03:30
Общество

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

РИА Новости 04:45
Шоу-бизнес

Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Вечерний курьер вчера в 11:47
Политика

Отказ Зеленского приехать на форум памяти Холокоста сочли циничным

Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма (Институт «Яд Вашем») прокомментировал отказ украинского президента Владимира Зеленского участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста.
Lenta.ru 06:32
Происшествия

Гаишник объяснился за остановку машины спешащего в церковь замглавы полиции

В Москве инспектору ДПС пришлось писать объяснительную за то, что он остановил на дороге замглавы полиции Москвы.
Lenta.ru 07:53
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Общество

Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

REGNUM 03:11
Политика

На Украину не пустили трех российских политиков

На Украину не пустили трех российских политиков, сообщает 112.ua со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.
Lenta.ru 07:31
Политика

Путин рассказал о поразившем его историческом факте

"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства", — отметил президент.
РИА Новости 07:01
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване

Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
ТАСС 07:06
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Гаджеты

В Роскачестве определили лучшие смартфоны для студентов

Новые модели пополнили общий список протестированных устройств, который уже состоит из 399 смартфонов от 33 брендов.
Astera 06:30
Общество

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020—2022 гг.
РЕН ТВ вчера в 01:13
Экономика

«Траст» выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших собственников

Высокий суд Лондона в четверг, 23 января, обязал бывших собственников банка «Траст» Илью Юрова, Сергея Беляева, Николая Фетисова и их жен выплатить банку $900 млн.
Ведомости 05:52
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как избежать переутомления

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как избежать переутомления из-за накопившейся усталости.
RT на русском 06:39
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Lenta.ru 01:50
Происшествия

Многодетная мать подозревается в убийстве под Пермью своих детей

Многодетная мать из Пермского края подозревается в убийстве двух малолетних детей.
Газета.Ru 05:25
ЖКХ

Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды

Из-за аварии на канализационном коллекторе около одного из домов по улице Шекспира будет частично отключена подача воды жителям Автозаводского района.
REGNUM вчера в 12:55
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Экономика

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.
РИА Новости 04:56
Теннис

Хачанов обыграл Имера и вышел в третий круг Australian Open

Россиянин Карен Хачанов оформил выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
ProstoProSport 07:27
Происшествия

В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик

В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:26
Игры

На сайте Sony у игр для PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

Актуальные Новости 04:27
Авто

Рамный внедорожник Ford Bronco дебютирует раньше срока

Накануне ресурс "Ford Authority" сообщил, что в планах компании Ford представить новый внедорожник на Нью-йоркском мотор-шоу.
Новые автомобили вчера в 08:47
Политика

Евросоюз запретил поставки мяса птицы из Украины

Брюссель на время ограничил ввоз на территорию стран Шенгенского соглашения мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства.
Провэд-медиа.рф 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное