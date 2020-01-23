Политика
ИнтерфаксЖелезные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет
Как отметил премьер, предполагается, что соответствующее соглашение с DB будет подписано в первых числах февраля. По словам Гончарука, стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железных дорогах и реализации ее логистического потенциала.
Читать в источнике
Оценить244
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Общество
На улицы Екатеринбурга вышли слоны
Общество
В Москве в пятницу выпадут сразу три вида осадков
Снег, мокрый снег, дождь и плюсовая температура ожидаются в Москве в пятницу днем.
Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Происшествия
В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус
В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии
Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Политика
Отказ Зеленского приехать на форум памяти Холокоста сочли циничным
Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма (Институт «Яд Вашем») прокомментировал отказ украинского президента Владимира Зеленского участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста.
Происшествия
Гаишник объяснился за остановку машины спешащего в церковь замглавы полиции
В Москве инспектору ДПС пришлось писать объяснительную за то, что он остановил на дороге замглавы полиции Москвы.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
На Украину не пустили трех российских политиков
На Украину не пустили трех российских политиков, сообщает 112.ua со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.
Политика
Путин рассказал о поразившем его историческом факте
"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства", — отметил президент.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Гаджеты
В Роскачестве определили лучшие смартфоны для студентов
Новые модели пополнили общий список протестированных устройств, который уже состоит из 399 смартфонов от 33 брендов.
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020—2022 гг.
Экономика
«Траст» выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших собственников
Высокий суд Лондона в четверг, 23 января, обязал бывших собственников банка «Траст» Илью Юрова, Сергея Беляева, Николая Фетисова и их жен выплатить банку $900 млн.
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как избежать переутомления
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как избежать переутомления из-за накопившейся усталости.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Происшествия
Многодетная мать подозревается в убийстве под Пермью своих детей
Многодетная мать из Пермского края подозревается в убийстве двух малолетних детей.
ЖКХ
Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды
Из-за аварии на канализационном коллекторе около одного из домов по улице Шекспира будет частично отключена подача воды жителям Автозаводского района.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.
Теннис
Хачанов обыграл Имера и вышел в третий круг Australian Open
Россиянин Карен Хачанов оформил выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Происшествия
В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик
В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Игры
На сайте Sony у игр для PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»
Авто
Рамный внедорожник Ford Bronco дебютирует раньше срока
Накануне ресурс "Ford Authority" сообщил, что в планах компании Ford представить новый внедорожник на Нью-йоркском мотор-шоу.
Политика
Евросоюз запретил поставки мяса птицы из Украины
Брюссель на время ограничил ввоз на территорию стран Шенгенского соглашения мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства.