Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЖелезные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет

Как отметил премьер, предполагается, что соответствующее соглашение с DB будет подписано в первых числах февраля. По словам Гончарука, стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железных дорогах и реализации ее логистического потенциала.
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Киев намерен передать «Укрзализныцю» в управление Deutsche Bahn

РИА Новости06:23

Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет

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Коммерсантъ03:48

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Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу в управление на 10 лет

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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
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