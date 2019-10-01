Общество
Вечерняя Москва«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице. Это следует из прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе с 12 октября до утра 14 октября из-за ветра
Агентство Москвавчера в 03:50
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Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
Комсомольская правда вчера в 11:41
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от фашистов
«Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Латвии от немецко-фашистских оккупантов», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 03:05
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru вчера в 16:09
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
RT на русском 08:23
Происшествия
Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
Политика
Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского
РБК вчера в 05:46
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 07:47
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
RT на русском 09:38
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Армия и оружие
Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
РИА Новости 08:08
Происшествия
В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе
Жертвами стрельбы в Нью-Йорке стали четыре человека, трое получили серьезные ранения, сообщает газета New York Post со ссылкой на власти.
РИА Новости 08:19
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Mockva.ru вчера в 08:31
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Общество
Звезды России запустили новый челлендж в Instagram
Звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин запустил в сети челлендж, бросив вызов на участие в своему друг блогеру Дмитрию Масленникову.
Пятый канал 09:30
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Футбол
Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Metaratings 10 октября в 14:04
Политика
Глава МИД Украины решил просить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Украина на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран ЕС в Люксембурге намерена просить их «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
РБК 11:21
Происшествия
В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик
В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Известия 06:41
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Коммерсантъ 07:56
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Армия и оружие
В Пентагоне подтвердили обстрел базы турецкими войсками
Life.ru вчера в 20:27
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия
На Украине нарисовали граффити с Гитлером возле еврейского поселения
«В полицию поступило сообщение, что в Умани в местах компактного проживания брацлавских хасидов на одной из бетонных плит нарисованы граффити с изображением Адольфа Гитлера и сделана надпись красной краской на немецком языке», — указывается в заявлении.
RT на русском 09:48
Происшествия
Челябинский экс-губернатор Дубровский стал фигурантом уголовного дела
Бывший челябинский губернатор Борис Дубровский стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова.
REGNUM вчера в 15:37