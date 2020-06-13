с чего всё началось

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Ожидается порывистый ветер до вечера 14 июня. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна»,— указано на карте Гидрометцентра.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 257

Политика ООН сожалеет о санкциях США против Международного уголовного суда Напомним, 11 июня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что президент США Дональд Трамп санкционировал введение экономических санкций против должностных лиц МУС, непосредственно причастных к любым попыткам расследовать или преследовать в судебном порядке американских военнослужащих без согласия Соединенных Штатов. 42

Финансы Эксперт из США предсказал крах доллара Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. 108

Политика Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции Пока протестующие смотрят образовательные фильмы про историю рабства и права темнокожих, в "Твиттере" разворачивается противостояние Дональда Трампа и местных властей: Президент США заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы, а в адрес губернатора и мэра сказал, что над ними просто насмехаются. 71

Происшествия Запашный прокомментировал видеообращение Михаила Ефремова Дрессировщик Эдгард Запашный высказался по поводу видеообращения артиста Михаила Ефремова. 43

Политика Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок. 19K

Футбол «Брешия» подаст в суд на Балотелли и Райолу «Брешия» готовится подать в суд на нападающего Марио Балотелли, а также его агента Мино Райолу, сообщает Football Italia.

Общество Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений. 320

Общество В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС. 185

Политика Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения. 277

Авто Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada В настоящее время автомобили АвтоВАЗа представлены в России только в четырёх классах: B-класс в лице Lada Xray и Lada Granta, B+ — Lada Vesta, кроссоверы — Lada 4x4 и Lada Niva, а также лёгкие коммерческие автомобили — Lada Largus. 78

Происшествия Пожар на газопроводе в Омске потушили Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о возгорании газопровода в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная. 52

Происшествия В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест. 36