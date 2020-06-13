Общество
КоммерсантъЖелтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Ожидается порывистый ветер до вечера 14 июня. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна»,— указано на карте Гидрометцентра.
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с чего всё началось
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве и Московской области из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте «Гидрометцентра».Известиявчера в 23:17
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«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе до полудня 14 июня из-за порывистого ветра
Агентство Москвавчера в 14:53
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