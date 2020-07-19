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Футбол Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России Наставник подал в отставку после того, как его подопечные проиграли полуфинал Кубка России.

Происшествия В Подмосковье нашли тело женщины в чемодане СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела пожилой женщины в чемодане в лесополосе в Московской области. 117

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Происшествия Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщения о резком запахе стали поступать от нижегородцев около 16:00 по Москве как из заречной части города - с улицы Марата (Канавинский район), из микрорайона Мещерское озеро, так и из нагорной - Нижегородского и Советского районов. 85

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Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,1K

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Игры В сети появилось изображение с дизайном обложки игр для Xbox Series X В сети опубликовали изображение с внешним видом обложки игр для Xbox Series X. На примере упаковки с DiRT 5 можно посмотреть, как может выглядеть дизайн коробки для новой версии консоли. 1

Политика Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News. 27