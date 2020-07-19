Общество

Вечерняя МоскваВечерняя Москва«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы

В столичном регионе из-за ожидающейся грозы в воскресенье, 19 июля, объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
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Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы

Москва 2402:28

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Газета.Ru01:12

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

RT на русскомвчера в 22:09

«Жёлтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве

News.ruвчера в 23:02

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

РИА Новостивчера в 21:37

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы

Вечерняя Москвавчера в 19:32

«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе в воскресенье днем из-за грозы

Агентство Москвавчера в 19:09
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Происшествия

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Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
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Общество

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Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
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Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля

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Происшествия

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В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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Происшествия

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По меньшей мере 12 человек пострадали утром в воскресенье после того, как неизвестный открыл огонь по собравшимся на набережной в городе Пеория в американском штате Иллинойс.
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