Общество
Вечерняя Москва«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы
В столичном регионе из-за ожидающейся грозы в воскресенье, 19 июля, объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
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«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе в воскресенье днем из-за грозы
Агентство Москвавчера в 19:09
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Футбол
РФС заменил ассистента VAR в матче «Зенит» — «Спартак»
Российский футбольный союз (РФС) объявил о замене одного из ассистентов VAR в матче полуфинала Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
RT на русском 10:12
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Экономика
Михаил Хазин назвал способ спасения от девальвации рубля
Экономист Михаил Хазин рассказал, как спастись от девальвации рубля, и заявил, что Центробанк не проводит независимую политику.
Петербургский дневник 17 июля в 09:02
Футбол
Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
Наставник подал в отставку после того, как его подопечные проиграли полуфинал Кубка России.
Вести.Ru 09:11
Происшествия
В Подмосковье нашли тело женщины в чемодане
СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела пожилой женщины в чемодане в лесополосе в Московской области.
BFM.ru 09:51
Космос
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года
МИР 24 16 июля в 20:53
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
Lenta.ru 08:26
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Субсидии предоставляются до пятнадцатого августа. Выплаты можно получить, подав заявление в бумажном или электронном виде.
Evo-rus.com 07:13
Общество
Климатолог предупредила о холодной зиме после аномально жаркого лета
Пестрякова подчеркнула, что этот прогноз наиболее вероятен, прежде всего, в отношении Челябинской области, так как там царит континентальный климат.
Evo-rus.com 09:33
Происшествия
Сестра экс-директора завода «Ростсельмаш» погибла при ограблении дома
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели сестры бывшего директора завода «Ростсельмаш» в Ростовской области Юрия Пескова.
Известия 10:16
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Технологии
Видеокамеры для насекомых создали в Вашингтонском университете
Камера очень легкая и не причинит насекомым неудобств.
RuNews24.ru 10:13
Происшествия
Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщения о резком запахе стали поступать от нижегородцев около 16:00 по Москве как из заречной части города - с улицы Марата (Канавинский район), из микрорайона Мещерское озеро, так и из нагорной - Нижегородского и Советского районов.
Интерфакс 10:10
Происшествия
При стрельбе в США ранены 12 человек
По меньшей мере 12 человек пострадали утром в воскресенье после того, как неизвестный открыл огонь по собравшимся на набережной в городе Пеория в американском штате Иллинойс.
BFM.ru 10:22
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Происшествия
СКР объявил в розыск основного фигуранта дела о торговле детьми
Москва, 19 июля 2020, 16:58 — REGNUM Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, юриста Константина Свитнева.
REGNUM 09:58
Игры
В сети появилось изображение с дизайном обложки игр для Xbox Series X
В сети опубликовали изображение с внешним видом обложки игр для Xbox Series X. На примере упаковки с DiRT 5 можно посмотреть, как может выглядеть дизайн коробки для новой версии консоли.
CyberSport.ru 07:46
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Здоровье
В Казахстане предложили продлить карантин по COVID-19 до конца года
Карантин по COVID-19 предложил продлить в Казахстане до конца 2020 года профессор, академик НАН Казахстана, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин 17 июля в своем видеообращении.
ИА Красная Весна 02:41
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве, трагедия произошла в субботу, 18 июля.
Время Пресс вчера в 09:25
Футбол
ФК «Краснодар» проведет домашний матч с «Динамо» в рамках РПЛ
Все матчи 23-го тура пройдут при аудитории, которая не превышает 10% от вместимости стадиона.
Краснодарские известия 02:48