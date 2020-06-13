Общество
Известия«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве и Московской области из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте «Гидрометцентра».
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«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе до полудня 14 июня из-за порывистого ветра
Агентство Москвавчера в 14:53
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В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС
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Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
REGNUM вчера в 20:13
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Ирвинг выступил против рестарта сезона в НБА
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Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный планируют развестись уже в этом месяце.
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В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
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В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 03:49
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Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 511 тыс. (8987 за сутки).
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Путин заявил о поддержке поправок большинством россиян
Абсолютное большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, считает президент Владимир Путин.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в зарубежных странах показывает, что активность коронавируса в жаркую погоду не снижается.
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Глава UFC назвал место проведения боя Хабиба и Гэтжи
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бой между чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гэтжи пройдет в Абу-Даби.
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RT на русском вчера в 23:04
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Российская газета вчера в 07:39
Происшествия
В больнице в Орле произошел пожар в рентгенкабинете
Не менее 40 человек эвакуировали из больницы имени Семашко в Орле после возгорания в рентгенкабинете, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Общество
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На оптовом рынке Пекина «Синьфади» нашли коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
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Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
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На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
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Зеленский перейдёт на особый режим работы
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