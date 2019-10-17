Футбол
Газета.RuЖена Акинфеева рассказала о ссорах
Супруга вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева Екатерина рассказал о том, как футболист ухаживал за ней в интервью Youtube-каналу "Сторис". По словам женщины, на первом свидании голкипер обратил внимание на ее ботинки.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 03:12, Вашингтон
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Происшествия
Самолет Ан-148 выкатился за пределы посадочной полосы в Якутии
Самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в якутском городе Мирном.
РБК вчера в 22:27
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Политика
Россия предложила ООН перенести один из комитетов Генассамблеи из США
Россия сделала ООН официальное предложение, в котором указан проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения с территории США.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия
В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Интерфакс 02:46
Политика
В Сети появилось видео вылупления подаренного Путиным редкого кречета
Появилось видео вылупления подаренного Путиным уникального кречета. Сейчас крупная белая птица находится в Саудовской Аравии.
Невские Новости вчера в 22:13
Политика
РФ создаст запрещенные ранее ДРСМД ракеты в ответ на испытания США
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ создаст запрещенные ранее ДРСМД ракеты в ответ на проведенные испытания США.
РЕН ТВ 02:29
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер вчера в 15:30
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Армия и оружие
Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
Авто
ГАЗ оформил патент на новый логотип «Победы»
Автоновости дня вчера в 10:24
Общество
В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года
Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.
Газета.Ru вчера в 19:14
Экономика
Дискуссия о росте барьера для импорта машин откладывается
Соответственно, дополнительных средств от роста сбора, которые могли бы пойти на поддержку локализации автокомпонентов, больше не ожидается.
Коммерсантъ вчера в 18:57
Происшествия
В Каменске-Уральском проходят похороны Ксении Каторгиной
В Каменске-Уральском началось прощание с 27-летней Ксенией Каторгиной.
Екатеринбург в интернете 02:25
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Газета.Ru вчера в 16:42
Экономика
Рост ВВП Китая в III квартале замедлился до 6%
За три квартала ВВП вырос на 6,2%. Замедление экономического роста обусловлено отчасти динамикой промышленного производства, рост которого за десять месяцев составил всего 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта меньше, чем рост промпроизводства за I полугодие 2019 года.
Саминвестор 02:46
Экономика
Росстат: реальные доходы россиян выросли
Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Вести.Ru вчера в 15:09
Происшествия
Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко
Ведомости вчера в 15:17
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Коммерсантъ вчера в 04:33
Технологии
Пристегните ремни: появились системные требования для Need for Speed Heat
В магазине Origin опубликовали системные требования для Need for Speed Heat.
CyberSport.ru 01:42
Экономика
Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Ксения Бородина без макияжа поразила сеть
7Дней.ру 01:00
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк назвала время и дату для коллективной молитвы
Семья звезды поддержала эту идею, отметив, что такая молитва будет очень сильной, а энергетический посыл будет точно услышан.
Телепрограмма 00:14
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 09:13