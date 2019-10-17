Футбол

Газета.RuГазета.RuЖена Акинфеева рассказала о ссорах

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Супруга вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева Екатерина рассказал о том, как футболист ухаживал за ней в интервью Youtube-каналу "Сторис". По словам женщины, на первом свидании голкипер обратил внимание на ее ботинки.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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