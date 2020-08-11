Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии
Смотрите также
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания
Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию
В Минске протестующие заблокировали движение поездов метро
Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске
Страны Европы призвали Минск немедленно вступить в диалог с оппозицией
Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом
Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»
Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за $7200
МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми из-за отвалившегося колеса
«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» на предсезонном турнире в Уфе
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Суд арестовал подаренную Бари Алибасову квартиру Федосеевой-Шукшиной
Ледяной корабль обнаружили у берегов Антарктиды
Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Томичи могут наблюдать самый яркий звездопад года
Юрий Гальцев сменил имидж ради молодой избранницы
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России
Акции протеста проходят после состоявшихся 9 августа в Белоруссии выборов президента. По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.В источнике
Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который твориться в Белоруссии, помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента.
Подробнее о событии