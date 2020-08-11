Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

Акции протеста проходят после состоявшихся 9 августа в Белоруссии выборов президента. По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.В источнике
Валерий Цепкалобелорусский политик
Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который твориться в Белоруссии, помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента.
Подробнее о событии
Интерфакс

Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

Интерфакс13:50
Известия

Вероника Цепкало призвала страны признать Тихановскую президентом Белоруссии

Известия13:44
Московский Комсомолец

Вероника Цепкало призвала в видеообращении мировое сообщество признать Тихановскую президентом Белоруссии

Московский Комсомолец12:50
РБК

Вероника Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

РБК12:56
Говорит Москва

Жена Цепкало призвала мировое сообщество признать Тихановскую президентом Белоруссии

Говорит Москва12:53
Царьград

У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: «Признайте её президентом Белоруссии»

Царьград13:10
РИА Новости

Жена Цепкало призвала мировое сообщество признать победу Тихановской

РИА Новости12:37

Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом

Саратовская область на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" отразила на своей экспозиции работу медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса и информацию о реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба областного минздрава.
РИА Новости08:31
3

Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28

В РПЦ заверили, что не указывают людям, за кого голосовать

Русская православная церковь не указывает людям, за кого голосовать, хотя они склонны учитывать религиозную принадлежность кандидата, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
РИА Новости03:31

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9–10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ12:36
404

Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Брюссель, 11 августа 2020, 20:34 — REGNUM Санкции могут быть введены против Белоруссии со стороны Европейского союза, сообщил 11 августа в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM13:34
19

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
32CARS.ru09:34
7

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUM10:42
1