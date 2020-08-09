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Газета.Ru
Газета.Ru

Жена Цепкало проголосовала в посольстве Белоруссии в Москве

Супруга белорусского оппозиционера Валерия Цепкало Вероника пришла проголосовать за президента Белоруссии в Москве, передает RTVI. После того как женщина отдала свой голос за одного из кандидатов, она сообщила журналистам, что уже вечером отправится обратно в Белоруссию.В источнике
С чего всё началось
Одна из трех глав объединенного штаба оппозиции Белоруссии и жена незарегистрированного кандидата на выборы президента Валерия Цепкало Вероника покинула страну из-за опасений уголовного преследования, сообщили «Интерфакс
» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ07:34
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Московский Комсомолец

Супруга Цепкало проголосовала в посольстве Белоруссии в Москве

Московский Комсомолец08:54
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«Если Лукашенко останется у власти, то недолго». Интервью с Вероникой Цепкало, которая приехала в Москву

Дождь09:33
РИА Новости

Жена Цепкало покинула Белоруссию

РИА Новости08:27
Вести.Ru

Вероника Цепкало уехала в Москву, опасаясь ареста

Вести.Ru08:22
РБК

Соратница Тихановской покинула Белоруссию

РБК08:45
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Жена Валерия Цепкало покинула Белоруссию

Коммерсантъ07:34
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Соратник кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула страну

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КП - Беларусь

Вероника Цепкало срочно выехала в Москву, даже не проголосовав на выборах в Беларуси

КП - Беларусь07:51

Отъезд из страны бывшего короля Испании осудило большинство жителей

Почти две трети опрошенных испанцев считают, что бывший испанский король не должен был покидать страну на фоне коррупционного скандала, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса общественного мнения, проведенного по заказу испанского издания El País.
Интерфакс05:37

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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