Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Жена Цепкало проголосовала в посольстве Белоруссии в Москве

Супруга белорусского оппозиционера Валерия Цепкало Вероника пришла проголосовать за президента Белоруссии в Москве, передает RTVI. После того как женщина отдала свой голос за одного из кандидатов, она сообщила журналистам, что уже вечером отправится обратно в Белоруссию.В источнике
С чего всё началось
Одна из трех глав объединенного штаба оппозиции Белоруссии и жена незарегистрированного кандидата на выборы президента Валерия Цепкало Вероника покинула страну из-за опасений уголовного преследования, сообщили «Интерфакс
» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ07:34
Подробнее о событии
Дождь

«Если Лукашенко останется у власти, то недолго». Интервью с Вероникой Цепкало, которая приехала в Москву

Дождь09:33
РБК

Соратница Тихановской покинула Белоруссию

РБК08:45
Царьград

Кричавшая об аресте онкобольной матери на белорусском митинге покинула страну

Царьград08:14
РИА Новости

Жена Цепкало покинула Белоруссию

РИА Новости08:27
Коммерсантъ

Жена Валерия Цепкало покинула Белоруссию

Коммерсантъ07:34
Эхо Москвы

Соратник кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула страну

Эхо Москвы07:31
Московский Комсомолец

Жена Цепкало покинула Белоруссию

Московский Комсомолец06:57
КП - Беларусь

Вероника Цепкало срочно выехала в Москву, даже не проголосовав на выборах в Беларуси

КП - Беларусь07:51

Роналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»

Сарри не спас даже добытый титул чемпиона Серии А. Андреа Пирло, который добился больших успехов в качестве футболиста "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии, никогда самостоятельно не работал главным тренером.
ProstoProSport11:13

NASA показало видео «северного сияния» на Марсе

«Снимки MAVEN предлагают нам первое глобальное понимание движений, которые происходят в средней части атмосферы Марса – той критической области, где воздушные потоки перемещают газы между нижним и верхним слоями», – отмечает один из авторов исследования Ник Шнайдер.
TV BRICS7 августа в 12:20
1

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
163