Жена Цепкало проголосовала в посольстве Белоруссии в Москве

Супруга белорусского оппозиционера Валерия Цепкало Вероника пришла проголосовать за президента Белоруссии в Москве, передает RTVI. После того как женщина отдала свой голос за одного из кандидатов, она сообщила журналистам, что уже вечером отправится обратно в Белоруссию.