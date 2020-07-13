с чего всё началось

Жена актера Джона Траволты Келли Престон скончалась в США на 58-м году жизни. По словам вдовца, последние несколько лет она боролась с раком молочной железы. Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.

Общество В Саратове эксперты озвучили прогноз на второй этап отмены ограничений Представитель ведомства отметила, что все решения такого плана принимаются на заседании оперативного штаба.

Политика Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края. 307

Политика Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. 2K

Общество В Саратове хотят запретить шуметь в дневное время Депутат Николай Бушуев рассказал, что принятие закона рассматривается с целью защитить интересы детей, спящих в обеденное время, а также пожилых людей. 78

Гаджеты Раскрыты неизвестные функции смартфонов При обновлениях своих операционных систем разработчики Google и Apple добавляют новые функции, не всегда используемые владельцами гаджетов из-за незнания об их существовании. 38

Происшествия Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India. 8

Футбол CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.

Футбол Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит» Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время может оказаться в санкт-петербургском "Зените".

Энергетика Мировые цены на нефть опускаются В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. 7

Общество Четверть россиян входит в группу риска при хищениях с карт Каждый четвертый владелец банковской карты в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенничества, поскольку готов сообщить посторонним личные данные карт, которые нельзя разглашать (срок действия и CVV-код), сообщает РБК. 3

Общество Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье. 281

Шоу-бизнес Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.