Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЖена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Жена актера Джона Траволты Келли Престон скончалась в США на 58-м году жизни. По словам вдовца, последние несколько лет она боролась с раком молочной железы. Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
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«С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли скончалась после двух лет борьбы с раком груди», — констатировал Джон Траволта в социальной сети
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МордовМедиа03:17

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Стал вдовцом: Джон Траволта раскрыл причину смерти своей жены

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Умерла жена Джона Траволты

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Жена Джона Траволты скончалась от рака груди

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Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака

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Lenta.ru02:08
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В Саратове эксперты озвучили прогноз на второй этап отмены ограничений

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Политика

Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

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Общество

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Политика

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Шоу-бизнес

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Происшествия

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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
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Происшествия

В Нижегородской области упал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа

Ведомости вчера в 23:01
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Общество

В Саратове хотят запретить шуметь в дневное время

Депутат Николай Бушуев рассказал, что принятие закона рассматривается с целью защитить интересы детей, спящих в обеденное время, а также пожилых людей.
RuNews24.ru 04:36
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Гаджеты

Раскрыты неизвестные функции смартфонов

При обновлениях своих операционных систем разработчики Google и Apple добавляют новые функции, не всегда используемые владельцами гаджетов из-за незнания об их существовании.
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Политика

Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова

В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула.
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Здоровье

От цирроза печени защитит вкусный и доступный напиток

Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
ToDay News Ufa вчера в 05:59
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Происшествия

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Общество

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Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
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Шоу-бизнес

Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

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Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку

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Американский актёр, танцор и певец, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми». Траволта впервые прославился в 1970-х после участия в кассовых картинах «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин». В 1980-х его актёрская карьера испытала спад, но в 1990-е годы после фильма «Криминальное чтиво» карьера вновь пошла вверх, последовали фильмы «Без лица», «Пароль „Рыба-меч“», «Реальные кабаны», «Лак для волос» и «Из Парижа с любовью».
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Американская актриса кино и телевидения, фотомодель.
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