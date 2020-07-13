Шоу-бизнес
Газета.RuЖена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Жена актера Джона Траволты Келли Престон скончалась в США на 58-м году жизни. По словам вдовца, последние несколько лет она боролась с раком молочной железы. Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
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с чего всё началось
«С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли скончалась после двух лет борьбы с раком груди», — констатировал Джон Траволта в социальной сети.МордовМедиа03:17
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Гаджеты
Раскрыты неизвестные функции смартфонов
При обновлениях своих операционных систем разработчики Google и Apple добавляют новые функции, не всегда используемые владельцами гаджетов из-за незнания об их существовании.
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
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CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
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Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время может оказаться в санкт-петербургском "Зените".
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Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
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