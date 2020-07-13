Шоу-бизнес
Газета.RuЖена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Жена актера Джона Траволты Келли Престон скончалась в США на 58-м году жизни. По словам вдовца, последние несколько лет она боролась с раком молочной железы. Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
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с чего всё началось
«С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли скончалась после двух лет борьбы с раком груди», — констатировал Джон Траволта в социальной сети.МордовМедиа03:17
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