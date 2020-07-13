с чего всё началось

Жена актера Джона Траволты Келли Престон скончалась в США на 58-м году жизни. По словам вдовца, последние несколько лет она боролась с раком молочной железы. Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.

Политика Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета "В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.

Политика Путин поручил подготовить указ о национальных целях до 2030 года "Прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года", - сказал Путин. 108

Общество Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате. 277

Шоу-бизнес Фото обнаженной модели на фоне сада восхитило поклонников Модель популярного бренда Fashion Nova снялась обнаженной и порадовала подписчиков. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

Авто Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya Ожидается, что электрокар Ariya станет началом воплощения новой глобальной стратегии Nissan и навяжет конкуренцию уже «устоявшимся» моделям своего сегмента в лице Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y. 4

Политика Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму «Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости». 2

Политика Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников. 21

Политика Путин прокомментировал уровень безработицы в России Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы. 525

Происшествия Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец". 1K

Технологии Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows Компания Microsoft объявила о том, что она собирается прекратить поддержку PHP в своей операционной системе Windows. 1

Биатлон Михаил Прохоров может возобновить финансовую помощь СБР Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не исключил, что российский бизнесмен Михаил Прохоров вновь будет финансово помогать СБР.

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,5K

Происшествия На Кубани 13 июля выявили 64 новых случая коронавируса По данным краевого министерства здравоохранения, в регионе зафиксировали 64 новых случая COVID-19. Возраст пациентов — от 1 года до 73 лет. 157