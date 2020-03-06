Общество

Lenta.ruLenta.ruЖена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит телеканал «360». Кругликова назвала Ефремова великолепным артистом.
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«Масштаб гения не подошел»: Ефремова не пустили на самолет из-за нетрезвого вида

Как писала «Фонтанка.ру», 6 марта Михаил Ефремов хотел вылететь из Петербурга в Ригу. В аэропорту его не пустили в самолет, так как он был пьян. На актера оформили протокол об административном правонарушении и отпустили домой.
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Михаил Ефремов
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