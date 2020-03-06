Общество
Lenta.ruЖена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит телеканал «360». Кругликова назвала Ефремова великолепным артистом.
Читать в источнике
Оценить506
с чего всё началось
Как писала «Фонтанка.ру», 6 марта Михаил Ефремов хотел вылететь из Петербурга в Ригу. В аэропорту его не пустили в самолет, так как он был пьян. На актера оформили протокол об административном правонарушении и отпустили домой.Телеканал 360°08:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Общество
Собянин объяснил введение особого режима в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение в столице особого режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции обусловлено необходимостью дополнительных профилактических мер против распространения инфекции.
Автоспорт
ФИА выступила с заявлением по поводу соглашения с «Феррари»
Международная автомобильная федерация (ФИА) выступила с официальным заявлением по поводу соглашения с «Феррари» в отношении конструкции мотора болидов команды, которые принимали участие в гонках в сезоне-2019.
Происшествия
Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса пранкеру
Черемушкинский суд Москвы продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего приступ коронавируса в метро.
Баскетбол
«Химки» победили «Фенербахче» в Евролиге
«Химки» одержали победу над «Фенербахче» в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Энергетика
Цена на нефть марки WTI обвалилась на 10%
Закрытие торгов на бирже показало, что цена на нефть марки WTI опустилась на 10%.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Общество
Первый памятник Ленину появится в Германии
Члены Марксистско-ленинской партии Германии добились разрешения поставить памятник советскому революционеру Владимиру Ленину.
Футбол
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры
В матче 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Алавесом».
Общество
Минтранс изменил требования к фотографиям авто во время техосмотра
Минтранс России обновил требования к фотографированию автомобиля операторами техосмотра. Изменения коснулись и порядка хранения фото в ЕАИС.
Биатлон
Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже 5 часов
Общество
В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Гаджеты
Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов
Создатели приложения AnTuTu обнародовали февральский перечень смартфонов на Android с наибольшим числом позитивным отзывов пользователей.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Шоу-бизнес
Иван Телегин пришел на торжество в компании мамы и новой возлюбленной
28-летний хоккеист Иван Телегин, о разводе которого с певицей Пелагеей недавно стало известно, пришел на торжество с новой возлюбленной и в компании мамы.
Кино
Звезда «Игры престолов» может появиться в продолжении «Ведьмака»
Британская актриса Натали Дормер может появиться во втором сезоне сериала «Ведьмак» от студии Netflix.
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Кэти Перри, популярная американская певица, ждет первенца от Орландо Блума.
Политика
На Украине запретили вещание канала RTVI
В пресс-службе телеканала привели текст решения Нацсовета, в котором говорится, что "контент телеканала RTVI нарушает требования законодательства Украины и содержит лица, внесенные в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, транслирует фильмы, произведенные физическими и юридическими лицами РФ после 1 января 2014 года".
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о «российском деле»
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикации по "российскому делу", сообщил телеканал Fox News, который ознакомился с исковым заявлением.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Армия и оружие
Минобороны показало видео боевой стрельбы штурмовиков Су-25СМ3
Политика