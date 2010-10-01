Общество
ЧемпионатЖена Гарая сфотографировалась в обнажённом виде
Тамара Горро, жена аргентинского защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, поделилась фотографией в обнажённом виде.
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Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
В России хотят запретить приём в детсады и школы детей без прививок
Российские сенаторы, в связи с коронавирусом, предлагают внести изменения в существующие санитарно-эпидемиологические правила.
НТР 24 11:00
Технологии
Apple и Google придумали, как отслеживать контакты лиц с коронавирусом
Технологию отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом, разработанную компаниями Apple и Google, начали использовать власти нескольких штатах США, 20 мая сообщает телекомпания CNBC.
ИА Красная Весна 15:56
Политика
Парламент Болгарии осудил планы Украины по разделу Болградского района
"Болгарский парламент выражает свое категорическое несогласие с подготовленными административными изменениями и призывает болгарское правительство принять все возможные меры в отношении правительства Украины, чтобы гарантировать сохранение целостности болгарского общества в Болградском районе", - сообщили в пресс-службе законодательного органа республики.
Российская газета 11:59
Кино
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru 13:01
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет на ТВ осенью
News.ru 18 мая в 04:06
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости 13:24
Здоровье
Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов
Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости 01:00
Политика
В МИД прокомментировали заявление Зеленского о переговорах с Путиным
В МИД РФ прокомментировали заявления президента Украины Владимира Зеленского о контактах с Россией по вопросам Крыма и Донбасса.
Профиль 11:48
Хоккей
Швейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России
Отмечается, что швейцарцы рассчитывают на то, что Россия не успеет построить новую арену в Петербурге к 2023 году, а также на то, что решением ВАДА России запретили проведение крупных международных соревнований уровня чемпионата мира.
Спорт-Экспресс 12:20
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Армия и оружие
Анкара: турецкие военные переломили ход войны в Ливии
В Анкаре утверждают, что Правительство национального согласия благодаря вмешательству турецких военных перехватило преимущество у Ливийской национальной армии.
Российский Диалог 15:48
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
РИА Новости 14:33
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев
Роспотребнадзор рекомендует заселять отдыхающих в российские санатории только при наличии отрицательных тестов на коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 14:49
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Наука
Названы причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин
Специалисты китайского Медицинского колледжа Тунцзи и Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане назвали возможные причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин.
Lenta.ru 14:31
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
Вести.Ru 14:59
Общество
ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг
Центробанк и Минкомсвязь РФ запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов.
Коммерсантъ 12:49
Футбол
Далер Кузяев может покинуть «Зенит»
Полузащитник сборной России Далер Кузяев может покинуть "Зенит" ближайшим летом.
Вести.Ru 16:24
Гаджеты
Технологические компании ищут свою нишу на рынке здравоохранения
Технологические компании ищут свою нишу на рынке здравоохранения Эпидемия COVID-19 стала жесточайшей проверкой для бизнеса: кто-то ее не переживет, какие-то предприятия массово увольняют людей в надежде преодолеть кризис.
Коммерсантъ 11:03
Наука
Появились первые итоги испытания вакцины от коронавируса
Итог — антитела успешно вырабатываются, побочных эффектов нет. А в России к массовым испытаниям вакцины на людях пока не приступали.
7 канал Красноярск 10:33
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru вчера в 07:45
Технологии
В Rainbow Six Siege могут добавить героев других игр Ubisoft
Автор издания спросил геймдизайнера игры Жана-Батиста Алля, кого бы тот хотел добавить в Rainbow Six Siege из числа персонажей Ubisoft.
CyberSport.ru 00:26
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц
Megaobzor.com 14:44
Политика
США отправили в Россию первую партию аппаратов ИВЛ
Ранее на неделе стало известно, что президент России Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о безвозмездной передаче российской стороне 200 аппаратов ИВЛ в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса.
REGNUM 14:35