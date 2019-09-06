Футбол
Матч ТВЖена Икарди: «Даже наши дети не знали о переходе Мауро в „ПСЖ“»
Мауро собрал маленький чемодан и предоставил остальное мне. Дети ходят в школу в Италии, так что мы живем между Миланом и Парижем. Из трех вариантов, которые у нас были, для меня «ПСЖ» был худшим, потому что мне придется возвращаться в Милан, чтобы быть с детьми.
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Жена Икарди: «Переход Мауро в „ПСЖ“ — худший из имевшихся вариантов для меня»
Sport24.ruвчера в 17:20
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