Футбол
ЧемпионатЖена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Мауро упаковал маленький чемодан, а остальное оставил мне. Дети ходят в школу в Италии, поэтому мы будем жить между Миланом и Парижем. Из трёх вариантов, которые у нас были, «ПСЖ» был худшим для меня, поскольку мне с детьми придётся вернуться в Милан.
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Жена Икарди: «Переход Мауро в „ПСЖ“ — худший из имевшихся вариантов для меня»
Sport24.ruвчера в 17:20
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