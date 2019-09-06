Футбол
ЧемпионатЖена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Мауро упаковал маленький чемодан, а остальное оставил мне. Дети ходят в школу в Италии, поэтому мы будем жить между Миланом и Парижем. Из трёх вариантов, которые у нас были, «ПСЖ» был худшим для меня, поскольку мне с детьми придётся вернуться в Милан.
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Жена Икарди: «Переход Мауро в „ПСЖ“ — худший из имевшихся вариантов для меня»
Sport24.ruвчера в 17:20
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Рассмотрение ходатайств прошло на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев.
BFM.ru 02:59
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30
Количество погибших в результате урагана "Дориан" выросло до 30, сообщил телеканалу CNN премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис.
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Уфа оказалась в числе лидеров по росту алкомаркетов в регионах России
Число специализированных магазинов по продаже алкогольной продукции в Уфе за год выросло на 39%, или на 254 точки, а количество пивных — на 17%, или на 418 точек.
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Политика
МИД Болгарии: СССР не освобождал Восточную Европу от нацизма
«Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах», — заявляют болгарские дипломаты.
Хакасия-Информ 03 сентября в 22:25
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
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Экономика
Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры
Ведомости вчера в 17:40
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Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
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Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Технологии
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Футбол
«Зенит» летом хотел купить защитника «Ювентуса»
Петербургский дневник 00:14
Финансы
Эксперты считают, что Банк России может снизить ключевую ставку до 7%
На ближайшем заседании совета директоров Центробанка ключевая ставка может снизиться на 25 базисных пунктов до 7%, считают опрошенные "Газетой.Ru" аналитики.
Газета.Ru вчера в 10:31
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
Российская газета 02:47
Шоу-бизнес
Фото Бабкиной с молодым возлюбленным шокировали фанатов
Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня», народная и эстрадная исполнительница Надежда Бабкина опубликовала новое фото со своим молодым возлюбленным певцом Евгением Гором, чем шокировала фанатов.
ФАН вчера в 13:01
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика
КПРФ узнала о возможности повышения пенсионного возраста до 70 лет
В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
URA.Ru 01:53
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:42
Политика
В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран
Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье, пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
Известия 00:34
Политика
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Политика
Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям
По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).
РБК 00:50
Здоровье
Прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей
Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту опубликованной в интернете информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской больницы (ГКБ) № 6 в городе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
РИА Новости 02:53
Общество
Принцесса Шарлотта отправилась в первый класс
Джорджа за руку вел отец, а Шарлотта двумя руками схватилась за маму. Было видно, как девочка волновалась.
Телепрограмма вчера в 05:50
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Политика
В конгрессе США выступили против возвращения России в G7
Члены Конгресса США выступили против возвращения России в "Большую семерку" (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства.
Газета.Ru 01:37
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Происшествия
В Великобритании перекрыли трассу из-за утечки 32 тысяч литров джина
Газета.Ru вчера в 11:31