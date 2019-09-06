Мауро упаковал маленький чемодан, а остальное оставил мне. Дети ходят в школу в Италии, поэтому мы будем жить между Миланом и Парижем. Из трёх вариантов, которые у нас были, «ПСЖ» был худшим для меня, поскольку мне с детьми придётся вернуться в Милан.

Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро

Футбол Кокорина и Мамаева освободили по УДО Рассмотрение ходатайств прошло на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 Количество погибших в результате урагана "Дориан" выросло до 30, сообщил телеканалу CNN премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис.

Экономика Уфа оказалась в числе лидеров по росту алкомаркетов в регионах России Число специализированных магазинов по продаже алкогольной продукции в Уфе за год выросло на 39%, или на 254 точки, а количество пивных — на 17%, или на 418 точек.

Политика МИД Болгарии: СССР не освобождал Восточную Европу от нацизма «Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах», — заявляют болгарские дипломаты.

Общество Роструд назвал сферы с высокими зарплатами В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.

Теннис Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).

Политика Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.

Технологии Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.

Финансы Эксперты считают, что Банк России может снизить ключевую ставку до 7% На ближайшем заседании совета директоров Центробанка ключевая ставка может снизиться на 25 базисных пунктов до 7%, считают опрошенные "Газетой.Ru" аналитики.

Политика Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный» После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".

Шоу-бизнес Фото Бабкиной с молодым возлюбленным шокировали фанатов Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня», народная и эстрадная исполнительница Надежда Бабкина опубликовала новое фото со своим молодым возлюбленным певцом Евгением Гором, чем шокировала фанатов.

Экономика Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке "Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.

Шоу-бизнес Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.

Политика КПРФ узнала о возможности повышения пенсионного возраста до 70 лет В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Кино Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров "5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.

Политика В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье, пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».

Политика Путин согласился поехать мыть золото на Колыму Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.

Политика Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).

Здоровье Прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту опубликованной в интернете информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской больницы (ГКБ) № 6 в городе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Общество Принцесса Шарлотта отправилась в первый класс Джорджа за руку вел отец, а Шарлотта двумя руками схватилась за маму. Было видно, как девочка волновалась.

Политика Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.

Политика В конгрессе США выступили против возвращения России в G7 Члены Конгресса США выступили против возвращения России в "Большую семерку" (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.