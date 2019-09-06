Футбол

ЧемпионатЧемпионатЖена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро

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Мауро упаковал маленький чемодан, а остальное оставил мне. Дети ходят в школу в Италии, поэтому мы будем жить между Миланом и Парижем. Из трёх вариантов, которые у нас были, «ПСЖ» был худшим для меня, поскольку мне с детьми придётся вернуться в Милан.
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