Общество
РИА НовостиСупруга Кокорина поехала на море накануне рассмотрения УДО мужа
Напомним, что завтра состоится выездное заседание Алексеевского районного суда Белгородской области, который рассмотрит ходатайство об УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября.
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«Проветрить спаленку»: жена Александра Кокорина в бикини отдыхает на курорте
Комсомольская правда06:40
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Наука
Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера
Ученые надеются создать топологические защищенные и масштабируемые кубиты.
RuNews24.ru 03 сентября в 02:54
Общество
В России создадут «единую систему учета» интернет-пользователей
Знаем, что ты смотришь Российские власти рассматривают проект создания единой системы учета интернет-пользователей, которая будет собирать и анализировать просмотренный контент, а также показы рекламы в русском сегменте интернета, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.
Газета.Ru 03:51
Политика
Путин пошутил про предельный возраст президента
Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны.
News.ru 05:51
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
По совам исполнительного вице-президента по международным делам и медиастратегии НХЛ Дэвида Пропера, «Яндекс» является лидирующей технологической компанией в России, благодаря возможностям которой все российские любители хоккея смогут посмотреть матчи НХЛ и игру звездных спортсменов.
Известия 06:30
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Экономика
Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября
Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold поступил в продажу
The GEEK 02:42
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Авто
Toyota до 2028 года вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге
Все средства направят на модернизацию производственных мощностей Концерн Toyota до 2028 года инвестирует в свой петербургский завод 20 млрд рублей.
Piter.tv 06:27
Игры
Sony объявила список игр, которые она привезёт на Tokyo Game Show 2019
Например, в список попала Ghost of Tsushima, однако специалист по связям с общественностью студии Sucker Punch Эндрю Голдфарб заявил, что это будет старый трейлер, так как у разработчиков нет планов на выставку.
Игромания.ру 03:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Происшествия
В Дагестане два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом
"В результате столкновения внедорожника с поездом погибли два человека, ещё двое госпитализированы в больницу", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 05:00
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Экономика
Пенсионный фонд объяснил идею изменения выплат накопительной пенсии
Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило, что ПФР предложил изменить механизм определения выплаты накопительной части пенсии.
Rambler News Service 02 сентября в 04:07
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Кино
Уилл Поултер сыграет главную роль в сериале «Властелин колец»
Культуромания 04:57
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54
Общество
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Общество
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом. Проект государственного доклада опубликован на сайте ведомства.
Вести ФМ вчера в 02:30
Общество
Конструктора оружия Калашникова увековечили на памятной монете
Центробанк РФ с 5 сентября выпускает в обращение памятную монету из драгоценного металла в честь 100-летия конструктора оружия Михаила Тимофеевича Калашникова, сообщается на сайте регулятора.
REGNUM 03:13
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Общество
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58